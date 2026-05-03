Каролина доминира в първия мач с Филаделфия

Каролина победи гостуващия Филаделфия с 3:0 в първия мач от втория кръг на плейофите на Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада.

23-годишният Логан Станковен се разписа на два пъти. Той беше точен още в 91-ата секунда, както и в 37-ата минута, а Джаксън Блейк направи 2:0 в 8-ата минута и добави асистенция. Майк Райли се отличи с две асистенции.

Станковен е най-младият играч в историята, отбелязвал голове в пет поредни мача, откриващи плейофите. Той се е разписвал първи в четири от петте плейофни срещи на Каролина.

Вратарят Фредерик Андерсен отрази 18 удара и записа втория си мач без допуснат гол в кариерата си и в плейофите тази година.

Резултатът в серията, в която се играе до четири успеха, е 1:0. Следващата среща е отново на домакинския лед на Каролина на 5 май.

Дан Владар отрази 20 удара за Флайърс, които ще се опитат да се подобрят за следващите двубои.