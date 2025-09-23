Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Александър Овечкин започна индивидуални тренировки с Вашингтон Кепиталс

Александър Овечкин започна индивидуални тренировки с Вашингтон Кепиталс

  • 23 сеп 2025 | 21:21
  • 355
  • 0
Александър Овечкин започна индивидуални тренировки с Вашингтон Кепиталс

Руското крило Александър Овечкин започна индивидуални тренировки с американския хокеен отбор Вашингтон Кепиталс, съобщават медии в страната. Той проведе първо занимание след контузията, която получи на старта на тренировъчния лагер на столичани това лято.

Овечкин, облечен в светлосиньото джързи за безконтактна тренировка, се появи за кратко на леда в MedStar Capitals Iceplex. Той напусна при излизането на Група А за тренировка и не е вписан в нито един от двата състава, които продължават подготовката.

Овечкин е 49-ти в списъка с най-добрите играчи за предстоящия сезон в НХЛ
Овечкин е 49-ти в списъка с най-добрите играчи за предстоящия сезон в НХЛ

В интервю през този месец старши треньорът Спенсър Карбери заяви, че статутът на Овечкин е "ден за ден". Самият хокеист също заяви пред медиите миналата седмица, че не се притеснява за участието си в предстоящия сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Мартин Фехервар и Джъстин Сурдиф, които започнаха лагера в безконтактното светлосиньо джързи, пък проведоха пълноценна тренировка. Капс обявиха, че Ник Дауд пропуска заниманието във вторник заради лични причини.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Зимни спортове

Овечкин е 49-ти в списъка с най-добрите играчи за предстоящия сезон в НХЛ

Овечкин е 49-ти в списъка с най-добрите играчи за предстоящия сезон в НХЛ

  • 23 сеп 2025 | 05:56
  • 2240
  • 0
За трета поредна година се проведе Купа "София" по ски бягане

За трета поредна година се проведе Купа "София" по ски бягане

  • 22 сеп 2025 | 14:32
  • 1251
  • 0
Ясни са съперничките на Александра Фейгин за олимпийския турнир на Игрите в Милано и Кортина

Ясни са съперничките на Александра Фейгин за олимпийския турнир на Игрите в Милано и Кортина

  • 22 сеп 2025 | 12:14
  • 779
  • 0
На 80-годишна възраст почина легендата на НХЛ Бърни Перънт

На 80-годишна възраст почина легендата на НХЛ Бърни Перънт

  • 21 сеп 2025 | 21:17
  • 1557
  • 0
Състезателите от Б националния отбор по ски скок взеха участие на състезание от открития шампионат на Румъния

Състезателите от Б националния отбор по ски скок взеха участие на състезание от открития шампионат на Румъния

  • 21 сеп 2025 | 14:09
  • 831
  • 0
Владимир Зографски зае 22-о място на голямата шанца във Вал Ди Фиеме

Владимир Зографски зае 22-о място на голямата шанца във Вал Ди Фиеме

  • 21 сеп 2025 | 11:16
  • 1038
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ливърпул 0:0 Саутхамптън, спасяване на Мамардашвили

Ливърпул 0:0 Саутхамптън, спасяване на Мамардашвили

  • 23 сеп 2025 | 22:27
  • 4401
  • 14
Линкълн 1:0 Челси, шок за гостите точно преди паузата

Линкълн 1:0 Челси, шок за гостите точно преди паузата

  • 23 сеп 2025 | 21:45
  • 2187
  • 2
Леванте 0:0 Реал Мадрид, начало на мача

Леванте 0:0 Реал Мадрид, начало на мача

  • 23 сеп 2025 | 22:29
  • 2292
  • 11
Милан 1:0 Лече, червен картон за гостите

Милан 1:0 Лече, червен картон за гостите

  • 23 сеп 2025 | 22:00
  • 1732
  • 3
ЦСКА II разнищи Етър, Кошмара и Бусато гледат

ЦСКА II разнищи Етър, Кошмара и Бусато гледат

  • 23 сеп 2025 | 19:28
  • 27007
  • 12
Руи Мота: В Лудогорец винаги има напрежение! Без победа, няма доволни

Руи Мота: В Лудогорец винаги има напрежение! Без победа, няма доволни

  • 23 сеп 2025 | 18:45
  • 14939
  • 6