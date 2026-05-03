Швеция спечели световната титла по хокей до 18 години

Отборът на Швеция победи домакините от Словакия с 4:2 на финала на Световното първенство по хокей на лед за юноши до 18 години на IIHF.

Виго Сьоренсон, Елтон Хермансон, Адам Андерсон и Ола Палме бяха точни за победителите. Иван Мата и Максим Шимко се разписаха за Словакия.

През януари отборът на Швеция спечели Световното първенство за младежи до 20 години. Това беше първи път, в който шведите взимат двете титли в една и съща година.

В мача за третото място Чехия надделя над Латвия с 4:1. Латвийците победиха САЩ с 5:2 на четвъртфиналите.

Канада, шампион в предишните две издание на турнира, загуби от Швеция с 2:4 на четвъртфиналите.

Отборът на Швеция спечели Световното първенство за юноши за трети път. САЩ държи рекорда за най-много победи с 11 титли.