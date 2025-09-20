Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  ЦСКА 1948
Иван Стоянов: Конкуренцията при нас е убийствена и всеки се бори за мястото си

Иван Стоянов: Конкуренцията при нас е убийствена и всеки се бори за мястото си

  • 20 сеп 2025 | 21:41
  • 172
  • 0
20 сеп 2025

Наставникът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов похвали тима си след категоричния успех с 4:0 над Локомотив (Пловдив).

16 ЦСКА 1948 4:0 Локомотив (Пловдив)

„Страхотно изигран мач от нашия отбор. Основата на добрите резултати е добрата подготовка. Стремим се да играем все по-добре и да радваме хората. В следващия мач срещу Ботев ще искаме да изглеждаме по още по-добър начин. Опитваме е по най-добрия начин да синхронизираме нещата и всеки да играе с колегата си. Имаме много нови защитници. Радостното е, че имаме хора, които заместват контузените по най-добрия начин. Марто Бойчев е един много обещаващ български футболист, който трябва да работи, да се развива и да мисли за по-голяма кариера в чужбина. Ние ще опитаме да му помогнем като футболист и като човек. Конкуренцията е убийствена и всеки се бори за мястото си. Диало влезе от скамейката и показа защо е водещ голмайстор“.

