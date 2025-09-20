Цветомир Найденов с приповдигнато настроение в социалните мрежи след победата

Собственикът на ЦСКА 1948, който записа убедителен успех с 4:0 срещу тима на Локомотив (Пловдив) в efbet Лига, спази традицията си и качи лаконична, но ексцентрична публикация на личния си профил в социалните мрежи.

Найденов написа на кирилица „Жого Бонито“, което се предполага, че е транскрипция от групата на романските езици, на които „Jogo Bonito“ означава „красива игра“.

Факт, който малцина биха оспорили, относно победата на „червените“, които се вклиниха между лидерите в класирането Левски и Лудогорец и вече са втори.

