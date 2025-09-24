Популярни
  Марто Бойчев: Мечтата ми е един ден да играя за Барселона

Марто Бойчев: Мечтата ми е един ден да играя за Барселона

  24 сеп 2025
Футболистът на ЦСКА 1948 Марто Бойчев беше награден като Играч на 9-ия кръг в efbet Лига. Младокът сподели, че е готов да излезе в чужбина и е на мнение, че ЦСКА 1948 може да стане шампион.

"Благодаря на всички, които са гласували за мен. Получи се добър мач срещу Локомотив. Това е отбор с много история и фенове. Те имаха повече положения от нас през първото полувреме, но второто полувреме ги надиграхме. След моето попадение отборът ни тръгна нагоре и ги победихме заслужено. Още не съм готов за повиквателна в мъжкия национален отбор. За мен трябва да подобря много гирата ми, да вдигна физическата подготовка. След година-година и половина ще бъда готов.

ЦСКА 1948 може да достигне до титлата. Имаме добър отбор с много добри футболисти. Направихме хубава селекция. Надявам се в Бистрица да надиграем отбора на Левски и да ги победим. Колективът ни е много добър. Има опитни играчи, които ни дават съвети. Няма напрежение върху нас, по-младите. За мен Ботев е много класен отбор с много фенове и история. Мисля, че ще се сполучи добър двубой. Надявам се да излезем победители. Дядо ми не ми се сърди, че не играя за Левски, а за ЦСКА 1948. Винаги ме е подкрепял. Не мисля, че има против да играя за ЦСКА 1948. Той каза в едно интервю, че много би се радвал, ако един ден се завърна на „Герена“.

Готов съм да изляза в чужбина, но на този етап съм се съсредоточил върху отбора на ЦСКА 1948. Моят любим отбор е Барселона и се надявам един ден да сбъдна мечтата си да играя там. В ЦСКА 1948 тренираме много здраво. То така и трябва да бъде. Трябва да тренираш сериозно, ако искаш да постигнеш резултати. Благодаря на старши треньор и неговия щаб. Опитвам се да оставам след тренировка да тренирам удари и фаулове. Най-удобно ми е зад нападателя, но мога да играя и на лявото крило. За мен най-важното е да съм на терена и да показвам каквото мога".

