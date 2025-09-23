Моралес: Скоро някои от дубъла трябва да получат шанс в първия отбор на ЦСКА

Треньорът на дублиращия отбор на ЦСКА Даниел Моралес говори пред Sportal.bg след победата с 4:1 срещу Етър във Втора лига. Натурализираният бразилец застана на мястото на Валентин Илиев, който пое кормилото на първия тим след уволнението на Душан Керкез.

"Един ден ще покажа какво говоря в съблекалнята. Държа на поведението на отбора. Не само защото сме в ЦСКА. Трябва характер, мъжко поведение, да се знае, че футбол се играе с дисциплина, не само с любов. Действие срещу противодействие. Работих с отбора два дни, те са три, но последният ден е много трудно да се обяснят някои неща. Отборът на Иван Иванов е най-агресивният, не трябва да гледаш само. Решихме да провокираме някои неща през тези три дни. Има качество в отбора, има дисциплина, това, което Владо Манчев е оставил в главите на тези момчета е много добро. Иван Иванов ми е приятел, колега, караме Про лиценз заедно, ще се видим с него след два дни, знам принципите му в играта. Направихме добър анализ. Голът им дойде от наша грешка, пас назад.

Не ме прави щастлив, че вкарахме четири гола, можехме да реализирахме още. Най-много зарадва, че случи това, което планирахме, спазиха плана. Радвам се, че не наведохме главата след техния гол, реагирахме. Това е дълга работа с тези момчета, тя идва от две-три години, започва с бат' Стамен преди време, мина през Владо, мина и през Вальо няколко дни, сега аз поех кормилото на това нещо. Вече идва следващият мач, каквото сме направили на терена, направили сме го. Ако това, което не сме направили, не го подобрим, се връщаме на нула. Важно е да държиш ритъм, поведение.

За мен начинът на поведение не търпи компромис. Може да падаме, но трябва да играем с мъжко поведение. Атакува се напред, защитаваш се назад. Това са моите принципи, виждам потенциал, но трябва да се развива всеки ден. Ако утре някой си вирне носа, казвам му да си взима чантата и да си заминава - това не е поведение за ЦСКА. За всичко трябва време, трябва лека-полека да се опитаме да дадем шанс на нашите кадри. Скоро някои от момчетата от втория отбор трябва да получат шанс и повече внимание от първия отбор", каза Дани Моралес.