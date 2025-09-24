Денчева и Янева продължават напред в Пазарджик, Каратанчева отпадна

Българките Росица Денчева и Елизара Янева се класираха за втория кръг на сингъл на международния турнир по тенис на клей за жени в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство.

18-годишната Денчева, която участва с "уайлд кард", надделя над германката Нома Ноа Акугуе с 5:4, 2:6, 6:3 след 108 минути игра. Българската тийнейджърка поведе с 4:2 и удържа преднината си, за да вземе първия сет, но във втория 21-годишната Акугуе дръпна с 5:1 и изравни. В решаващата трета част представителката на домакините пропиля ранен пробив аванс, но след 2:2 реализира два брейка и с това и осигури успеха.

Елизара Янева записа шеста поредна победа в Пазарджик

18-годишната Янева разгроми участващата с "уайлд кард" Алина Юнева (Русия) с 6:0, 6:0 за 43 минути и продължи добрата си серия, след като през миналата седмица спечели първия турнир от веригата на Международната федерадия по тенис ITF от същия ранг в Пазарджик. Съперничка на Янева във втория кръг щше бъде Аня Станкович (Сърбия).

Номер 6 Лиа Каратанчева пък отпадна след поражение от италианката Татяна Пиери със 7:5, 1:6, 5:7 след 2:40 часа на корта, след като имаше преднина от 4:2 гейма в решаващия трети сет, но допусна обрат.В схемата поединично участват още две българки, които стартират по-късно днес.

Антъни Генов стартира с победа на сингъл в Будапеща

Йоана Константинова, която получи "уайлд кард", започва срещу Кристина Диас Адровер (Испания), а Денислава Глушкова ще има за съперничка втората поставена Андреа Ласаро Гарсия (Испания).