Антъни Генов стартира с победа на сингъл в Будапеща

Антъни Генов се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове в унгарската столица Будапеща с награден фонд 15 000 долара. 23-годишният българин спечели убедително на старта на основната схема срещу британеца Уилям Нолан с 6:0, 6:1 за 74 минути в двубоя на старта на основната схема между двамата квалификанти.

Така за място на четвъртфиналите той ще играе утре срещу поставения под номер 7 Никита Билозерцев (Украйна).

Генов и Енцо Уолърт (САЩ) са водачи в надпреварата на двойки, в която ще започнат по-късно днес срещу Лиъм Броуди и Роби Райдаут (Великобритания).