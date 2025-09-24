Популярни
МАРТО БОЙЧЕВ С НАГРАДА ЗА ИГРАЧ НА КРЪГА
  Антъни Генов стартира с победа на сингъл в Будапеща

Антъни Генов стартира с победа на сингъл в Будапеща

  • 24 сеп 2025 | 12:33
Антъни Генов се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове в унгарската столица Будапеща с награден фонд 15 000 долара. 23-годишният българин спечели убедително на старта на основната схема срещу британеца Уилям Нолан с 6:0, 6:1 за 74 минути в двубоя на старта на основната схема между двамата квалификанти.

Така за място на четвъртфиналите той ще играе утре срещу поставения под номер 7 Никита Билозерцев (Украйна).

Генов и Енцо Уолърт (САЩ) са водачи в надпреварата на двойки, в която ще започнат по-късно днес срещу Лиъм Броуди и Роби Райдаут (Великобритания).

Анди Мъри за работата си с Новак Джокович: Първоначално ми хареса, но...

Григор запазва позицията си в световната ранглиста

Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки в Тунис

Гергана Топалова започна с победа на турнир във Франция

Лидия Енчева стартира с победа в Румъния

Йоана Константинова и Ванеса Влахова са на четвъртфинал в Пазарджик

