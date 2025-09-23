Светослав Гоцев: В момента играем 1/4-финал на световно първенство със 7 момчета от Левски

Среща с медиите и открити тренировки имаха днес мъжкият и женският отбор на Левски София. От състава на шампионите присъстваха старши треньорът Николай Желязков, капитанът Светослав Гоцев и завърналите се в клуба Лазар Бучков и Гордан Люцканов.

“Имахме много успешна година, но си тръгнаха основни фигури и сега при нас има подмладяване, което със сигурност ще се отрази. Ние знаем това, но фактите сочат, че в момента играем четвъртфинал на световно първенство със седем момчета от Левски. С някои от тях съм играл, израснали са пред мен. Това ни дава успокоение, че действаме правилно и трябва да продължаваме да го правим, за да имаме повече успехи на национално ниво. Сега започваме нова продукция от млади играчи, ще трябва да им се даде време. Феновете трябва да имат търпението, както и досега имаха, за да може и националният, и нашият отбор да израства”, заяви капитанът на Левски София Светослав Гоцев пред камерата на Sportal.bg.