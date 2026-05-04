Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Олимпийска легенда в кърлинга се оттегля от международната сцена

Олимпийска легенда в кърлинга се оттегля от международната сцена

  • 4 май 2026 | 08:42
  • 352
  • 0
Олимпийска легенда в кърлинга се оттегля от международната сцена

Трикратният олимпийски медалист и капитан на тима на Швеция Никлас Един обяви оттеглянето си от международния кърлинг, заявявайки, че планира да остане ангажиран със спорта в различни роли и да продължи да играе в Рок Лигата, която току-що завърши първия си сезон, съобщава агенция Ройтерс.

40-годишният шведски скип спечели рекордните осем световни първенства, осем европейски титли и златен медал на Олимпийските игри в Пекин 2008 по време на кариера, която обхваща повече от две десетилетия, въпреки че беше измъчван от контузии и претърпя няколко операции.

„Годините минаваха, контузиите продължаваха да идват, но и титлите започнаха да идват. Неуморната работа се отплати и от този момент нататък нямаше поглед назад“, каза Един в публикация в социалните мрежи.

Петкратен участник на Олимпийски игри Един постави рекорд за най-много мачове в олимпийския кърлинг по-рано тази година в Милано-Кортина, надминавайки Джон Шустер с повече от 51 изиграни мача.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Швеция спечели световната титла по хокей до 18 години

Швеция спечели световната титла по хокей до 18 години

  • 3 май 2026 | 13:19
  • 860
  • 0
Каролина доминира в първия мач с Филаделфия

Каролина доминира в първия мач с Филаделфия

  • 3 май 2026 | 10:36
  • 854
  • 0
Сейнт Луис подписа нов петгодишен договор с нападателя Дилън Холоуей

Сейнт Луис подписа нов петгодишен договор с нападателя Дилън Холоуей

  • 2 май 2026 | 14:39
  • 723
  • 0
Бъфало и Лас Вегас продължават във втория кръг на плейофите в НХЛ

Бъфало и Лас Вегас продължават във втория кръг на плейофите в НХЛ

  • 2 май 2026 | 10:30
  • 681
  • 0
Руският нападател на Питсбърг Евгени Малкин иска да играе поне още един сезон в НХЛ

Руският нападател на Питсбърг Евгени Малкин иска да играе поне още един сезон в НХЛ

  • 2 май 2026 | 10:00
  • 882
  • 0
Анахайм и Минесота продължават напред в плейофите на НХЛ

Анахайм и Минесота продължават напред в плейофите на НХЛ

  • 1 май 2026 | 09:53
  • 621
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА пак "шамароса" Лудогорец и вече гледа към среброто, сгромолясването на "орлите" продължава

ЦСКА пак "шамароса" Лудогорец и вече гледа към среброто, сгромолясването на "орлите" продължава

  • 3 май 2026 | 20:53
  • 116737
  • 522
Ботев изиска пълния аудизапис между съдиите в дербито на Пловдив и отстраняване на Станимир Тренчев от мачовете на клуба

Ботев изиска пълния аудизапис между съдиите в дербито на Пловдив и отстраняване на Станимир Тренчев от мачовете на клуба

  • 4 май 2026 | 09:50
  • 1066
  • 0
Григор Димитров с най-ниско класиране от 16 години насам, рекорд за Иван Иванов

Григор Димитров с най-ниско класиране от 16 години насам, рекорд за Иван Иванов

  • 4 май 2026 | 09:02
  • 3096
  • 4
Ман Сити няма право на грешка в гостуването на Евертън

Ман Сити няма право на грешка в гостуването на Евертън

  • 4 май 2026 | 07:04
  • 3278
  • 7
Челси продължава да търси изход от кризата в коварен сблъсък с Нотингам

Челси продължава да търси изход от кризата в коварен сблъсък с Нотингам

  • 4 май 2026 | 07:29
  • 2282
  • 0
Винисиус отложи купона на Барселона и спести унижение на Реал Мадрид

Винисиус отложи купона на Барселона и спести унижение на Реал Мадрид

  • 3 май 2026 | 23:55
  • 31255
  • 61