Монреал елиминира Тампа Бей

Алекс Нюхуук се разписа 8:53 минути преди края, а Монреал спечели с 2:1 срещу домакина Тампа Бей в решаващия седми мач от първия кръг на плейофите в Изтомчнака конференция на Националната хокейна лига.

Така канадците спечелиха серията с 4:3 победи, а следващият им съперник в елиминациите за купа "Стенли" ще бъде победителят в редовния сезон в конференцията Бъфало.

Ник Сузуки откри за постите малко преди края на първия период, а през втората част Диминик Джеймс изравни при числен превес. Монреал стигна до успеха, въпреки че отправи само 9 точни удара в мача срещу 29 на съперника.

Вратарят на канадците Якуб Добеш имаше съществена заслуга с 28 спасявания.

Монреал спечели серия от прейофите за първи път от 2021 година, когато достигна до финала за купа "Стенли", но го загуби в пет мача именно от Тампа Бей.