  Оса прати в болница петкратния олимпийски шампион Йоханес Клаебо

Петкратният олимпийски шампион по ски бягане Йоханес Клаебо от Норвегия е бил хоспитализиран, след като е бил ужилен от оса по време на тренировка в САЩ, съобщава TV2.

Клаебо, заедно със сънародника си Емил Иверсен, тренира за сезона в САЩ от края на август. Осата е ужилила Клаебо по ръката. Той разказа, че ръката му се зачервила и е започнала да го боли, като подуването е достигнало до аксиларните лимфни възли.

"Пулсът ми в покой беше невероятно висок в продължение на три или четири дни без тренировки. Притеснявам се за пулса си, когато сме на голяма надморска височина. Лежах в леглото, играх малко PlayStation и се опитвах да се отпусна. Но ми е скучно, защото предпочитам да съм на слънце и да правя някои упражнения", каза спортистът.

28-годишният Клаебо е също 15-кратен световен шампион по ски бягане и е носител на четири Световни купи в кариерата си.

