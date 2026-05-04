  • 4 май 2026 | 10:34
Колорадо надделя над Минесота в голова фиеста

Шампионът от редовния сезон Колорадо надделя с 9:6 над гостуващия Минесота в първи двубой от втория кръг на елиминациите в Западната конференция на НХЛ.

Кейл Макар се разписа два пъти за домакините, Дейвън Тейвс добави гол и три асистенции, а Нейт МакКинън допринесе с попадение и две асистенции за успеха. Скот Уеджууд направи 30 спасявания.

Куин Хюз беше най-добър от гостите с гол и две асистенции, а вратарят Йеспер Валстед отрази 34 удара.

Колорадо поведе с 3:0 в първата третина, но Минесота стигна до обрат за 5:4 малко преди края на втората. Последваха три безответни попадения на домакините за 7:5 и до края те не допуснаха да бъдат застигнати.

