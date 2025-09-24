Популярни
  3. Прокуратурата е поела случая със залагането на български мачове

Прокуратурата е поела случая със залагането на български мачове

  • 24 сеп 2025 | 12:48
  • 5089
  • 2

Българската прокуратура се е заела със случая с футболистите и треньорите, които са залагали на мачове от родния футбол. Това се разбра на брифинга в Бояна, на който говориха президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов и заместник-изпълнителният директор на централата Добрин Гьонов.

Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново
Стана ясно, че проверката на Главна дирекция "Национална полиция" и НАП е хванала 46 футболисти, треньори и служебни лица от българския футбол, които са залагали неправомерно на български срещи. Санкцията за това деяние е 10 000 лева и спиране на правата, докато не се плати глобата.

Гьонов: Част от футболистите са залагали на собствени мачове
Гьонов уточни, че някои от провинилите се вече са внесли парите и са възстановили своя статут, но също така се изясни, че прокуратурата се е заела с казуса, защото има лица, които са залагали на свои мачове. Това е причината планираната за днес пресконференция по темата в бюрото на НАП на "Цариградско шосе" в столицата да бъде отложена - до приключване на разследването.

