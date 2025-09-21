Популярни
  Славия
  2. Славия
  Венци Стефанов с горещ коментар след лютото меле в "Овча купел"

Венци Стефанов с горещ коментар след лютото меле в "Овча купел"

  21 сеп 2025 | 23:26
  • 7530
  • 12

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде коментар пред Sportal.bg след мелето, което се заформи в столичния квартал "Овча купел", след нулевото равенство с Берое. Част от феновете на "белите" спряха колата на бизнесмена и му поискаха сметка за лошите резултати на отбора.

Напрежение в "Овча Купел": феновете и Венци Стефанов влязоха в грозна разправия
Напрежение в "Овча Купел": феновете и Венци Стефанов влязоха в грозна разправия

"Славия не дължи нито една стотинка на абсолютно никой - било футболист, треньор или институция. Заплатите в клуба се плащат на време, лагери, екипировка - всичко е подсигурено. Всичко! Ако има проблем по тези направления, нека задават въпроси на клубното ръководство. По спортно-техническата част обаче - към треньорското ръководство.

11 Славия 0:0 Берое

Нямам проблем с това да викат "оставка", но да ме изкарват "Хитлер на Славия" - омърсен съм! Тази няма да продължава така! Още на следващото домакинство на отбора ще взема крути мерки. Даваме си 30 години парите за Славия, идва една групичка "фенове" и започват да обиждат. Те копират най-лошото от едни други агитки.

Венци Стефанов: Аз съм против отбори като Берое, може би мястото им е в Океания и КОНКАКАФ
Венци Стефанов: Аз съм против отбори като Берое, може би мястото им е в Океания и КОНКАКАФ

Пак казвам: Славия не дължи нищо, напълно изрядни сме, всичко се плаща в срок, имат всичко подсигурено, спортно-техническите въпроси не трябва да са към нас. Кой президент отговаря за играта на терена? Къде го има това? Аз не нося отговорност за тренировките и тактиката, аз не редя състава.

Заги: Изчистихме грешките в защита, сега остава само да вкарваме
Заги: Изчистихме грешките в защита, сега остава само да вкарваме

Без нас кой ще издържа клуба, тези "фенове" задават ли си този въпрос. На следващото домакинство няма да е така, категорично ще взема мерки. Нормалните фенове на Славия да са спокойни, няма да изпаднем. Бъдете сигурни в това", заяви Венцеслав Стефанов.

