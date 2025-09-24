Мерт Дурмуш дебютира пред погледа на 23-годишната президентка на Тернана

Българският талант Мерт Дурмуш изигра първия си мач с екипа на Тернана. Крилото започна като титуляр при победата с 2:1 над Понтедера от 6-ия кръг на Серия "С".

Дурмуш беше преотстъпен на Тернана от новака в Серия "А" Пиза, след като през лятото взе участие в няколко контроли на тима. Българинът остана на пейката в предишните два мача, но срещу Понтдерера старши треньорът Фабио Ливерани му гласува доверие от първата минута.

Двубоят на стадион "Либеро Либерати" в Терни се игра пред около 2400 зрители, сред които и новата президентка на домакините Клаудия Рицо. Тя е само на 23 години и е дъщеря на бизнесмена Джанлука Рицо.

Тежкият терен затрудни и двата отбора, но Тернана създаде повече положения и заслужено спечели. Литовецът Едгарас Дубицкас откри резултата с глава в 39-ата минута, но в 65-ата Понтедера изравни с хубав изстрел извън наказателното поле на Джакопо Скакабароци.

Домакините се хвърлиха в атаки и късметът им се усмихна в 83-тата минута, когато Лапо Паолиеро от Понтедера си отбеляза комичен автогол.

С победата Тернана събра 10 точки и се изкачи на 7-о място в калсирането в група Б. Лидери с по 15 точки са Арецо и Равена, следвани от Асколи с 14.