Лидия Енчева стартира с победа в Румъния

  • 23 сеп 2025 | 21:29
Българката Лидия Енчева стартира с победа на турнира по тенис за жени на клей в Кампулунг (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 3 Енчева надделя над австрийката Мафи Йостеррайхер с 4:6, 6:1, 6:2 след 2:45 часа игра.

Григор Димитров: Скоро ще се завърна на корта и нямам търпение това да се случи
19-годишната българка пропиля аванс от 4:2 в първия сет, в който допусна обрат, но след това взе 11 от следващите 13 гейма по пътя си към крайната победа.

Така за място на четвъртфиналите тя ще срещне представителката на домакините Сара Виктория Балан.

Вики Томова загуби в квалификациите за Пекин
Снимки: Sportal.bg

