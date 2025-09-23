Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Григор Димитров: Скоро ще се завърна на корта и нямам търпение това да се случи

Григор Димитров: Скоро ще се завърна на корта и нямам търпение това да се случи

  • 23 сеп 2025 | 19:11
  • 849
  • 0

Григор Димитров се раздели с треньора Джейми Делгадо

Водещият български тенисист Григор Димитров се раздели с личния си треньор Джейми Делгадо, с който работи през последните три години. С британеца, който в миналото е бил в екипите на Жил Мюлер, Анди Мъри и Денис Шаповалов, Димитров спечели титла на турнира в Бризбейн и прескочи границата от 450 победи в професионалния тенис.

"След няколко много успешни години заедно, с Джейми Делгадо решихмe пътищата ни да се разделят. Желая му всичко най-добро в бъдещите начинания", пише той в Инстаграм.

Григор Димитров: Да помагам на младите ми носи вътрешна удовлетвореност
Григор Димитров: Да помагам на младите ми носи вътрешна удовлетвореност

Димитров стартира силно 2025 и се класира за втора поредна година на полуфиналите на турнира в Маями, но най-силната му игра бе на "Уимбълдън. Българинът отстрани Йошихито Нишиока и Корентен Муте, а в третия кръг надигра и Себастиан Офнер за стотната си победа в Големия шлем. Той водеше и с два сета на Яник Синер в четвъртия кръг, преди да скъса мускул при изпълнение на сервис.

Григор Димитров остава №28 в света
Григор Димитров остава №28 в света

"През последните няколко месеца бях напълно отдаден на лечението ми и чакам новото начало за мен. Скоро ще се завърна на корта и нямам търпение това да се случи", добави най-добрият български тенисист в съобщението си в социалните мрежи.

В момента Димитров, който продължава лечението си, е на 28-о място в ранглистата на ATP.

Следвай ни:

Още от Тенис

Свитолина пропуска турнира в Пекин

Свитолина пропуска турнира в Пекин

  • 23 сеп 2025 | 15:22
  • 422
  • 0
Федерер с интересно изказване за Синер, Алкарас и турнирите на ATP

Федерер с интересно изказване за Синер, Алкарас и турнирите на ATP

  • 23 сеп 2025 | 14:56
  • 1906
  • 0
Григор Димитров: Да помагам на младите ми носи вътрешна удовлетвореност

Григор Димитров: Да помагам на младите ми носи вътрешна удовлетвореност

  • 23 сеп 2025 | 14:27
  • 3569
  • 10
Рафаел Надал алармира за фалшиви видеа с него

Рафаел Надал алармира за фалшиви видеа с него

  • 23 сеп 2025 | 13:47
  • 614
  • 0
Вики Томова загуби в квалификациите за Пекин

Вики Томова загуби в квалификациите за Пекин

  • 23 сеп 2025 | 11:47
  • 678
  • 0
Бразилска тенисистка сложи край на сезона си, за да се фокусира върху своето здравe

Бразилска тенисистка сложи край на сезона си, за да се фокусира върху своето здравe

  • 23 сеп 2025 | 08:27
  • 1208
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Руи Мота: В Лудогорец винаги има напрежение! Без победа, няма доволни

Руи Мота: В Лудогорец винаги има напрежение! Без победа, няма доволни

  • 23 сеп 2025 | 18:45
  • 5606
  • 2
Ясен е началният час на 1/4-финала България - САЩ

Ясен е началният час на 1/4-финала България - САЩ

  • 23 сеп 2025 | 18:11
  • 12786
  • 1
Стоичков си спомни за голям мач и се измайтапи с Наско Сираков

Стоичков си спомни за голям мач и се измайтапи с Наско Сираков

  • 23 сеп 2025 | 16:16
  • 14062
  • 25
„Вабанк“: От какъв треньор има нужда ЦСКА

„Вабанк“: От какъв треньор има нужда ЦСКА

  • 23 сеп 2025 | 15:39
  • 6428
  • 26
Делова ще премине допълнителни прегледи заради контузия

Делова ще премине допълнителни прегледи заради контузия

  • 23 сеп 2025 | 14:34
  • 4608
  • 3