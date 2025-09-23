Популярни
Вики Томова загуби в квалификациите за Пекин

  • 23 сеп 2025 | 11:47
Вики Томова загуби в квалификациите за Пекин

Първата ракета на България при жените Виктория Томова загуби във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от категория WTA 1000 в Пекин с награден фонд 8,963,700 долара. Томова отстъпи с 2:6 , 6:7(2) от Джанис Чън (Индонезия), която предната седмица игра финал на WTA 250 турнира в Сау Паоло. Срещата продължи час и 27 минути.

Българката изостана с 0:5 в първия сет и го загуби с 2:6. Във втората част Томова проби за 2:1, но допусна обрат за 2:4 и 3:5. Томова успя да изравни при 5:5, а след това се стигна до тайбрек. В него българката загуби пет поредни точки от 2:2 до 2:7 и отпадна от надпреварата.

