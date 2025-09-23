Ники Желязков: Силите ще са доста изравнени през тази година

Ако искаме да стигнем до групите на ШЛ, трябва са го извоюваме, коментира треньорът на „сините“ шампиони

Старши треньорът на носителят на златен требъл при мъжете Левски София и бивши селекционер на националния отбор на България Николай Желязков говори пред медиите на днешната открита тренировка в едноименната зала на "сините". Той заяви, че в отсъствието на основни играчи, които са на световното във Филипините, подготовката за новия сезон е по-трудна, но се прави всичко възможно за оптимален тренировъчен процес. В същото време той си пожела „сините“ да имат медалисти в състава си от Мондиала.

Николай Желязков: Очаквах подобни успехи на националите

„Със сигурност предстои един много интересен сезон във волейболния елит. Един оспорван шампионат, изпълнен с изравнени мачове. Какво точно предстои да видим, в момента не мога да кажа. Смятам, че работим добре, тренираме и се стараем всеки ден в залата. С попълненията, които имаме, целта е да израстваме възможно най-бързо. Тренираме вече месец и половина. Има много нови неща, много автоматизми, които да запаметим, които за някои млади състезатели е по-трудно. Но това са съвсем нормални неща, тай като разлика между юношески и мъжки волейбол е голяма.Всяка година има нужда от пренастройка, защото всеки сезон отборът е различен. Тази година не прави изключение. Всеки отбор има своите нюанси и детайли”, заяви Николай Желязков пред камерата на Sportal.bg.

“Отсъствието на някои от нашите играчи, които са на световното първенство със сигурност ще повлияе (Стоил Палев, Дамян Колев, Димитър Добрев б.р). Една от основните фигури във всеки отбор винаги е разпределителят. А нашият основен разпределител Стоил Палев е там. Но правим всичко възможно да тренираме неща, които на този етап, без Стоил, да можем максимално добре да се подготвим. Адаптираме се”, добави старши треньорът на шампионите и носители на Купата и Суперкупата на България.

“Доста изравнени ще бъдат силите. Много отбори направиха силни селекции. Предстои да видим, когато започнат мачовете, кой как ще играе. Но определено ще бъде много интересно. С присъединяването на Матей Казийски вече го има ефекта. Смятам че Майте е абсолютен бонус за нашето първенство, за това как се котира в Европа. Смятам, че за всички ще бъде много полезно и всички очакваме да го видим в игрището”, добави Ники Желязков.

“Дали е добре или зле, че сме на квалификации за Шампионска лига, не мога да определя. Смятам, че колкото повече мачове изиграят тези момчета, толкова по-добре е за тяхното развитие. Проблемът е, че ако загубиш приключваш. От тази гледна точка не е добре. Защото в групите имаш гарантирани мачове. Но от друга страна, смятам че ако искаме да стигнем до групите трябва да си го извоюваме. Имаме нашите шансове. Ще бъде изключително трудно, но ще се опитаме и ще дадем всичко от себе си”, категоричен е Николай Желязков.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов