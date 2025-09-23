Николай Желязков: Очаквах подобни успехи на националите

Старши треньорът на носителят на златен требъл при мъжете Левски София и бивши селекционер на националния отбор на България Николай Желязков говори пред медиите на днешната открита тренировка в едноименната зала на "сините". Той заяви, че в отсъствието на основни играчи, които са на световното във Филипините, подготовката за новия сезон е по-трудна, но се прави всичко възможно за оптимален тренировъчен процес.

Ясен е началният час на 1/4-финала България - САЩ

В същото време той си пожела „сините“ да имат медалисти в състава си от Мондиала.

Ето какво каза още Желязков за представянето националния ни отбор на световното във Филипините:

“Няма да изненадам никого, като кажа че представянето на мъжкия ни национален отбор е повече от добро. Лично аз очаквах да стигнем до този момент – 1/4 финали”, заяви Николай Желязков пред камерата на Sportal.bg.

“Смятам, че отборът на САЩ, с когото ще играем, е преодолим и ако искаш да стигнеш там, където искаш, трябва да можеш да побеждаваш. А дали ще има ли Левски медалист от световното първенство? Всички се надяваме на това”, добави Николай Желязков.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов