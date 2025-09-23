Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Николай Желязков: Очаквах подобни успехи на националите

Николай Желязков: Очаквах подобни успехи на националите

  • 23 сеп 2025 | 18:55
  • 826
  • 1

Старши треньорът на носителят на златен требъл при мъжете Левски София и бивши селекционер на националния отбор на България Николай Желязков говори пред медиите на днешната открита тренировка в едноименната зала на "сините". Той заяви, че в отсъствието на основни играчи, които са на световното във Филипините, подготовката за новия сезон е по-трудна, но се прави всичко възможно за оптимален тренировъчен процес.

Ясен е началният час на 1/4-финала България - САЩ
Ясен е началният час на 1/4-финала България - САЩ

В същото време той си пожела „сините“ да имат медалисти в състава си от Мондиала.

Ето какво каза още Желязков за представянето националния ни отбор на световното във Филипините:

“Няма да изненадам никого, като кажа че представянето на мъжкия ни национален отбор е повече от добро. Лично аз очаквах да стигнем до този момент – 1/4 финали”, заяви Николай Желязков пред камерата на Sportal.bg.

“Смятам, че отборът на САЩ, с когото ще играем, е преодолим и ако искаш да стигнеш там, където искаш, трябва да можеш да побеждаваш. А дали ще има ли Левски медалист от световното първенство? Всички се надяваме на това”, добави Николай Желязков.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Волейбол

Чехия разгроми Тунис и е на 1/4-финал на СП

Чехия разгроми Тунис и е на 1/4-финал на СП

  • 23 сеп 2025 | 13:27
  • 2488
  • 3
Любо Ганев посочи две основни цели пред националния отбор

Любо Ганев посочи две основни цели пред националния отбор

  • 23 сеп 2025 | 11:12
  • 14949
  • 11
Любо Ганев за ситуацията в БОК: Никой не е по-голям от институцията олимпийски комитет

Любо Ганев за ситуацията в БОК: Никой не е по-голям от институцията олимпийски комитет

  • 23 сеп 2025 | 10:58
  • 14036
  • 3
Сам Деруу: Ще дадем всичко за втора победа над Италия, това е сигурно

Сам Деруу: Ще дадем всичко за втора победа над Италия, това е сигурно

  • 22 сеп 2025 | 19:17
  • 3791
  • 1
Алесандро Микиелето: Италия все още е тук и се надявам да можем да останем до края

Алесандро Микиелето: Италия все още е тук и се надявам да можем да останем до края

  • 22 сеп 2025 | 19:14
  • 2208
  • 0
Фердинандо Де Джорджи: Имаме няколко почивни дни, за да се подготвим най-добре за следващия мач

Фердинандо Де Джорджи: Имаме няколко почивни дни, за да се подготвим най-добре за следващия мач

  • 22 сеп 2025 | 19:10
  • 2124
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Руи Мота: В Лудогорец винаги има напрежение! Без победа, няма доволни

Руи Мота: В Лудогорец винаги има напрежение! Без победа, няма доволни

  • 23 сеп 2025 | 18:45
  • 5594
  • 2
Ясен е началният час на 1/4-финала България - САЩ

Ясен е началният час на 1/4-финала България - САЩ

  • 23 сеп 2025 | 18:11
  • 12751
  • 1
Григор Димитров: Скоро ще се завърна на корта и нямам търпение това да се случи

Григор Димитров: Скоро ще се завърна на корта и нямам търпение това да се случи

  • 23 сеп 2025 | 19:11
  • 826
  • 0
Стоичков си спомни за голям мач и се измайтапи с Наско Сираков

Стоичков си спомни за голям мач и се измайтапи с Наско Сираков

  • 23 сеп 2025 | 16:16
  • 14037
  • 25
„Вабанк“: От какъв треньор има нужда ЦСКА

„Вабанк“: От какъв треньор има нужда ЦСКА

  • 23 сеп 2025 | 15:39
  • 6417
  • 26
Делова ще премине допълнителни прегледи заради контузия

Делова ще премине допълнителни прегледи заради контузия

  • 23 сеп 2025 | 14:34
  • 4603
  • 3