Елена Коларова: Смятам, че ще се напаснем бързо в Левски, имаме доста работа

Елена Коларова бе част от националния отбор за девойки на България, който стана 4-ти на световното първенство.

От новия сезон Елена Коларова е волейболистка на Левски София.

Радо Арсов: Димана и Елена се адаптират много бързо, ще се постараем да сме готови за началото на шампионата

„Доста добре съм приета. Познавам се с повечето от момичетата. Атмосферата е много приятна. Тепърва се сработваме, но с времето съм сигурна, че това ще се случи. Има на какво да наблегна в моите елементи. Предстои доста работа“, каза центърът Елена Коларова пред камерата на Sportal.bg.

Снимки: Борислав Цветанов