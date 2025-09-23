Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Елена Коларова: Смятам, че ще се напаснем бързо в Левски, имаме доста работа

Елена Коларова: Смятам, че ще се напаснем бързо в Левски, имаме доста работа

  • 23 сеп 2025 | 20:02
  • 504
  • 0

Елена Коларова бе част от националния отбор за девойки на България, който стана 4-ти на световното първенство.

От новия сезон Елена Коларова е волейболистка на Левски София.

Радо Арсов: Димана и Елена се адаптират много бързо, ще се постараем да сме готови за началото на шампионата
Радо Арсов: Димана и Елена се адаптират много бързо, ще се постараем да сме готови за началото на шампионата

„Доста добре съм приета. Познавам се с повечето от момичетата. Атмосферата е много приятна. Тепърва се сработваме, но с времето съм сигурна, че това ще се случи. Има на какво да наблегна в моите елементи. Предстои доста работа“, каза центърът Елена Коларова пред камерата на Sportal.bg.

Димана Иванова: В Левски виждам малко повече професионализъм
Димана Иванова: В Левски виждам малко повече професионализъм
Снимки: Борислав Цветанов

