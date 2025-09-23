Радо Арсов: Димана и Елена се адаптират много бързо, ще се постараем да сме готови за началото на шампионата

Старши треньорът на вицешампионките от Левски софия Радослав Арсов говори пред камерата на Sportal.bg по време на открита тренировка на “сините”.

„Имаме проблеми с някои контузени състезателки и затова тренировъчният процес не е перфектен. Нов отбор сме, с няколко нови момичета. Трябва им време да се напаснат към нашата схема”, заяви Радо Арсов пред Sportal.bg.

“Димана Иванова е много комуникативна, което е супер за нас. Елена Коларова също се адаптира много бързо. За нас като клуб целта продължава да е интегрирането на млади състезателки в първия отбор“, коментира Радослав Арсов.

Димана Иванова: В Левски виждам малко повече професионализъм

Снимки: Борислав Цветанов