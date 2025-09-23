Димана Иванова: В Левски виждам малко повече професионализъм

Европейската и световна шампионка за девойки с националния отбор на България Димана Иванова, която бе определена за MVP и на двата шампионата, говори пред камерата на Sportal.bg преди началото на новия сезон в “Демакс +” лигата.

Разпределителката Димана Иванова през новия сезон ще играе за вицешампиона Левски София, след като премина при “сините” от ЦСКА.

“Обстановката в Левски е чудесна! От 2 седмици съм тук. Всичко е наред. Чувствам се много добре. Аз съм много доволна. И съм щастлива, че съм тук. Аз се познавам с повечето момичета тук. Добре са ме приели. Аз се чувствам добре”, заяви Димана Иванова пред медиите.

“Различното е, мъничко повече професионализъм. Не мога да ги сравнявам нещата. Забавно е. Имаме повечето си цели. Знаем, че ще ги постигнем. Лично моите цели са тези като на отбора. По-високи постижения от миналата година, по-добро представяне, по-добро класиране и да се науча на повече неща, от колкото през миналата година”, добави Иванова.

“Тренираме за по-добро лице от миналата година. Ще разберем”, категорична е Димана Иванова.

