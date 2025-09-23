Любо Ганев посочи две основни цели пред националния отбор

Президентът на Българската волейболна федерация Любомир Ганев коментира силното представяне на националите ни на Световното първенство във Филипините, където нашите ще играят четвъртфинал срещу САЩ. България спечели убедително в три сета срещу Португалия на осминафиналите. Ганев посочи и целите пред нашия представителен отбор.
Любо Ганев за ситуацията в БОК: Никой не е по-голям от институцията олимпийски комитет
“Познаваме съперника добре. Играхме няколко пъти по време на подготовката. Голяма цел пред нас е класиране за олимпиадата в Лос Анджелис. И се радвам, че имаме отбор, който иска и може да побеждава”, сподели пред bTV президентът на БФВолейбол.
Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!
“Започнахме от 20-а позиция в ранглистата, в момента сме 11-и. Целта ни е до 2028 година да сме седми-осми. Важното е, че създадохме истински колектив, а сегашните състезатели са свикнали да побеждават всяка година като подрастващи. Тази увереност се прехвърли и на ниво мъже”, каза още Любо Ганев.
Снимки: Sportal.bg