  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Любо Ганев посочи две основни цели пред националния отбор

Любо Ганев посочи две основни цели пред националния отбор

  • 23 сеп 2025 | 11:12
  • 1476
  • 0

Президентът на Българската волейболна федерация Любомир Ганев коментира силното представяне на националите ни на Световното първенство във Филипините, където нашите ще играят четвъртфинал срещу САЩ. България спечели убедително в три сета срещу Португалия на осминафиналите. Ганев посочи и целите пред нашия представителен отбор.

Любо Ганев за ситуацията в БОК: Никой не е по-голям от институцията олимпийски комитет
Любо Ганев за ситуацията в БОК: Никой не е по-голям от институцията олимпийски комитет

“Познаваме съперника добре. Играхме няколко пъти по време на подготовката. Голяма цел пред нас е класиране за олимпиадата в Лос Анджелис. И се радвам, че имаме отбор, който иска и може да побеждава”, сподели пред bTV президентът на БФВолейбол.

Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!
Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

“Започнахме от 20-а позиция в ранглистата, в момента сме 11-и. Целта ни е до 2028 година да сме седми-осми. Важното е, че създадохме истински колектив, а сегашните състезатели са свикнали да побеждават всяка година като подрастващи. Тази увереност се прехвърли и на ниво мъже”, каза още Любо Ганев.

Снимки: Sportal.bg

