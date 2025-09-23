Чехия разгроми Тунис и е на 1/4-финал на СП

Волейболистите от мъжкия национален отбор на Чехия се класираха за 1/4-финалите на Световното първенство във Филипините. Воденият от Иржи Новак тим победи категорично Тунис с 3:0 (25:19, 25:18, 25:23) в 1/8-финален двубой на надпреварата, изигран в Пасай Сити.

В следващия етап чехите ще срещнат победителя от двойката Сърбия - Иран.

Отборът на Чехия отбелязва възход в класирането си, след като в предишното издание на шампионата на планетата през 2022 година завършиха на 10-та позиция. До момента най-доброто им класиране са двете титли - от 1956 и 1966 г. В осмицата последно са били преди почти 40 години - през 1986 г.

Тунис, който е воден от бившия селекционер на България Камило Плачи, записа едно от най-добрите си представяния, попадайки в топ 16. Това се случва още два пъти - през 2006 и 2022 година.

Чешките национали доминираха изцяло в първите два гейма и без проблем поведоха в срещата.

Третият гейм тръгна отлично за тунизийците, които поведоха с 10:4, като доминираха през по-голямата част от времето. В ключовите моменти (19:14) момчетата на Камило Плачи изпуснаха шанса си - серия на чешкия национал Марек Шотола доведе до обрат. Играта бе изравнена, а африканците опитаха да противодействат, но не успяха. Така Чехия подпечата билета си за следващия етап.

Най-резултатен бе Патрик Индра с 14 точки (1 ас).

С по 13 точки се отчетоха Ян Гълъбов (1 ас) и Лукаш Вашина (2 аса).

За Тунис Усама Бен Ромдане и Али Бонгуи записаха по 10 точки.

Волейболистът на родния Берое 2016 (Стара Загора) Мехди Бен Тахер се появи в игра в третат ачаст и записа 1 точка.

#Philippines2025 39 years in the making. ⏳🇨🇿



Czech Republic storms past Tunisia 3-0 and returns to the Top 8 of the Men’s World Championship for the first time since 1986.



What a comeback story! 🏐🔥#MWCH2025 #Volleyball #ElectrifyingPhilippines pic.twitter.com/93cp7d59BX — Volleyball World (@volleyballworld) September 23, 2025

СНИМКИ: volleyballworld.com