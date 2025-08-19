Популярни
Димана Иванова: Нямам търпение да започне новия сезон

  19 авг 2025
  • 132
  • 0

Новото попълнение в женския отбор на “Левски София” - Димана Иванова, вече е популярно име в българския волейбол. Едва на 17 години, тя може да се похвали с участие в историческите успехи в последните две лета. Разпределителката е европейски шампион за момичета под 18 и световен шампион за момичета под 19, избрана бе за MVP и на двете първенства.

Димана разказа за началото на своя волейболен път преди успехите с националния отбор.

“Започнах с волейбола покрай моята сестра Емилета Рачева и се запалих. Тя играе от доста време волейбол, покрай нея бях в залата дълго време и така се стекоха обстоятелствата, че и аз започнах с волейбол.

Честно казано не си спомням първата си тренировка, била е преди около 7 години може би, но е в "Локомотив София" и знам, че е било много забавно. Започнах в "Локомотив София" и тренирах 3-4 години, не съм сигурна, в последствие преминах в ЦСКА, там тренирах 3 години и сега съм в “Левски”.

Как разбрах, че волейболът е моят спорт - от самото начало мисля, че стана, тъй като съм играла баскетбол малко и то се усеща, че не е твоето. Но волейбола - може би от началото осъзнах и усетих, че е моето, беше  много приятно и до ден днешен знам това.”

Разпределителката бе отличена и като най-добра на своя пост в двете първенства, в които България стана европейски и световен шампион.

“Как си избрах поста е много забавна история, тъй като майка ми е намесена в това. Тя просто един ден отиде при моята треньорка тогава и каза: ”Димана май трябва да бъде разпределител?” и те тогава имаха разговор. Той беше много кратък разговор, в който те обобщиха, че аз ставам за разпределителка, тъй като не съм много висока. Поиграх малко, може би един сезон, като “четворка" и бързо, бързо разбрахме, че това не е моят пост и така се случиха нещата.”

За Димана предстои тази есен да започне с женския отбор на “Левски София”.

“Имам много познати, приятелки даже вече могат се наричат, от “Левски”. Чувството даже е с всяко едно момиче от този отбор, тъй като ние сме близки приятелки, постоянно сме заедно и дори да не сме от един клуб, се срещаме и си говорим. Дори да играем една срещу друга, това не се променя. Чувството е приятно, защото знаеш, че имаш близки хора до теб и няма хора, които да не харесваш, всички се познавате и имате добри чувства един към друг.

Много се надявам да се преборим с "Марица", тъй като те са съперник, който всеки иска да победи и смятам, че ще има момент, в който може да се случи. Нямам търпение да започне сезонът наесен и ви очаквам в зала "Левски София”!”

Преди това Димана Иванова ще бъде част от женския национален отбор на България и под ръководството на Антонина Зетова ще участва на Световното първенство в Тайланд.

ВК “Левски София” пожелава успех на българските лъвици!

