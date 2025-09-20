Волейболистките на Левски с втора ползотворна контрола срещу Брашов

Втора ползотворна контрола имаше женския тим на Левски София срещу силния румънски Брашов. В зала "Левски София" срещата отново след договорка между двата щаба бе от пет пълни гейма.

Волейболистките на Левски отстъпиха на румънки в първата контрола

Момичетата на наставника Радослав Арсов отстъпиха с 1:4 (25:23, 14:25, 14:25, 20:25, 14:25). Най-резултатна за "сините" бе Славина Колева с 11 точки. Габриела Жекова завърши с 10 точки.

Следващата седмица волейболистките на Левски ще пътуват за контроли в Италия като част от партньорството с Мегабокс (Валефоля), в чийто състав вече са Микаела Стоянова и Цветомира Миткова.