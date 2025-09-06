Популярни
Сливнишки герой с категоричен успех

  6 сеп 2025
В Сливница, местния Сливнишки герой надигра Пирин (Гоце Делчев) с 3:0. Срещата е от шестия кръг на Югозападната Трета лига. Домакините започнаха припряно и допуснаха грешки, които вратаря им на два пъти поправи, като предотврати голове за гостите. След почивката обаче футболистите на Николай Христозов доминираха. Мартин Иванов откри резултата в 61-ата минута. В 66-ата Йордан Тодоров удвои. Десетина по-късно Христо Панчев реализира дузпа. Още две възможности пропиляха домакините. Веднъж беше опасно пред тяхната врата.

