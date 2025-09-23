Популярни
  Любо Ганев за ситуацията в БОК: Никой не е по-голям от институцията олимпийски комитет

Любо Ганев за ситуацията в БОК: Никой не е по-голям от институцията олимпийски комитет

  • 23 сеп 2025 | 10:58
  • 1113
  • 1

Не съм се чувал със Стефка Костадинова от месеци и нямам представа какво възнамерява да прави. Това обяви пред bTV президентът на волейболната федерация Любомир Ганев. Той коментира казуса с Българския олимпийски комитет, където 6 месеца след изборите продължава да цари хаос. Въпреки че Международният олимпийски комитет признава за председател Весела Лечева, тя не може да бъде вписана на поста заради серия жалби. Тя алармира, че е възможно родната делегация да участва под неутрален флаг на зимните игри догодина.

Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията
Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията

"Трябва обединение, защото ако стане такова нещо, наистина няма да е никак добре за българския спорт. Аз лично смятам, че от страна на МОК няма проблем, защото те признават избора на новото ръководство. Пред българското министерство обаче все още легитимно по нашите закони е олимпийският комитет, представляван от Стефка Костадинова", обясни Ганев, който е вицепрезидент и при двете ръководства.

Лечева: Костадинова продължава да взима заплата и не осъзнава проблема
Лечева: Костадинова продължава да взима заплата и не осъзнава проблема

“Никой не е по-голям от институцията олимпийски комитет. Най-логично е двете да седнат да се разберат, да си кажат какво правят. Когато бях кандидат за президент на волейбола, бившият президент Данчо Лазаров ми даде пълномощно и управлявахме заедно до общото събрание”, продължи волейболната легенда.

Весела Лечева: Грозят ни санкции да се състезаваме под неутрален флаг
Весела Лечева: Грозят ни санкции да се състезаваме под неутрален флаг

“Така че винаги има начин да се направи някакъв компромис, стига да знаеш, че няма по-голямо нещо от българския спорт”, добави Ганев.

