Марк Алън спечели първа титла от 19 месеца насам

Марк Алън спечели първата си титла от ранкинг турнир от 19 месеца, след като победи Джоу Юлонг с 9:8 и триумфира в Откритото първенство на Англия в Брентууд.

В седмица, белязана от впечатляващи обрати за Алън, този път ролите се обърнаха. Северноирландецът поведе със 7:3, но бе догонен и дори изостана с 8:7, преди да покаже типичния си характер и воля, за да спечели последните два фрейма и титлата.

Героичните обрати на Алън в предишните кръгове включват 4:3 над Дин Дзюнхуей след 0:3 на осминафиналите, 5:4 над Елиът Слесор след 0:4 в четвъртфиналите и 6:5 над Джак Джоунс от 3:5 в полуфинала.

Това е 12-тата ранкинг титла в кариерата на Алън и 20-ият му финал от такова ниво. С този успех той се изравнява с Шон Мърфи на 10-о място в класацията за най-много спечелени ранкинг турнири.

Пистолетa не бе печелил трофей от февруари 2024 г. (Шампионата на играчите), което го свали до 10-о място в световната ранглиста, след като бе за кратко №1. Сега обаче наградата от 100 000 паунда го изкачва на седма позиция. С успеха Алън оглавява и класирането за бонуса на Домашните нации (или т.нар. Британски шлем), където победителят по обща премия от четирите турнира ще вземе 150 000 паунда.

Загубата е горчива за Джоу, след като направи огромни усилия да поведе във финала. Китайският състезател все още чака първата си ранкинг титла, след като вече е загубил четири финала – сред които Европейския Мастърс 2020, Shoot Out 2020 и Откритото първенство на Северна Ирландия 2023, където също падна от Алън.

Първата сесия приключи при 6:2 за Марк. Вечерната започна с дълъг и тактически фрейм от 45 минути, спечелен от Джоу. Алън увеличи аванса си, но два последователни фрейма на Джоу го приближиха на 7:5 преди почивката.

При завръщането Алън водеше комфортно в следващия фрейм, но пропусна червена при 60, а Джоу открадна с брейк от 72 на черната топка за 7:6. С брейкове от 60 и 53 Джоу взе още два фрейма и стигна до 8:7.

В 16-ия фрейм Алън направи 71, но фаул му попречи да затвори мача. Джоу получи шанс, но в крайна сметка Алън изравни и принуди решителен фрейм. Там той реализира ключов брейк от 61 точки и стигна до победата. Това бе първият случай в историята три поредни ранкинг турнира да се решават в последния фрейм.

„Това значи много. Да спечелиш какъвто и да е турнир днес е трудно, а начинът, по който го направих тази седмица, с толкова обрати, е още по-сладък“, каза 39-годишният Алън.

„Бях абсолютно изтощен. Адреналинът ме държеше през първата сесия, но вечерта вече бях много уморен. Това не е извинение за някои от пропуските ми, но го чувствах. При 8:7 усетих, че е моментът да намеря форма. Ще спя добре тази нощ.

Мисля, че най-малкото, което може да се иска от един играч, е да не се предава. Толкова много хора биха се отказали от позициите, в които бях. Хората знаят, че не се предавам – това само по себе си понякога струва един фрейм.

Искам да спечеля колкото се може повече различни турнири. Уелският турнир е единственият от Домашните нации, който не съм печелил, и разбира се – Световното първенство. Това са двата турнира, които липсват в автобиографията ми.“

„Разбира се, че това ще ми даде увереност”, каза Джоу. Марк игра много силно в първата сесия. Водеше с 6:2 и аз просто исках да му създам проблеми вечерта. Щастлив съм, че успях да поведа с 8:7. Това е добър опит и ще се уча от него.“