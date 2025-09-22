Реал Мадрид ще има само един представител на церемонията в Париж

От Реал Мадрид отново ще бойкотират тазвечерната церемония по връчването на „Златната топка“ в Париж, съобщава „Марка“.

Както е известно, причината са влошените взаимоотношения между „Кралския клуб“ и „Франс Футбол“ заради миналогодишното пренебрегване на Винисиус Жуниор за спечелването на най-престижната индивидуална награда във футбола. През юли от френското списание са изпратили свои представители за среща с Реал Мадрид, но тя не е довела до позитивен резултат. Така нито един играч от мъжкия състав на „лос бланкос“ няма да присъства на днешната церемония. Още повече, че във вторник тимът има шампионатен двубой срещу Леванте.

🚨 Caroline Weir from Real Madrid is ranked 30 in the Women's Ballon Dor rankings! pic.twitter.com/jxOzGOFL2J — TwinVamos (@TwinVamos) September 22, 2025

Въпреки това клубът ще има един представител на връчването на наградите в Париж, пише „Марка“. Става въпрос за футболистката от женския тим на мадридчани Каролин Уиър. Шотландката е единствената номинирана от Реал Мадрид за дамската версия на „Златната топка“, заради което по собствена инициатива е решила да уважи церемонията. В крайна сметка, тя остана на последното 30-о място сред всички във финалния списък за приза. Нейната съотборничка Линда Кайседо обаче не е пътувала за френската столица, въпреки че е сред претендентките за наградата за най-добра млада футболистка.

