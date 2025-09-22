Реал Мадрид става все по-добър, доволен е Чаби Алонсо

С шест победи от шест мача досега тимът на Реал Мадрид се подготвя за следващото си изпитание, което е гостуване на Леванте. Срещата е във вторник вечер и е от междинния кръг в Ла Лига. На редовната си пресконференция треньорът Чаби Алонсо засегна редица теми, сред които бяха “Златната топка” и недоволството на Винисиус Жуниор, който се разсърди при смяната си срещу Еспаньол в събота.

Ето какво заяви наставникът:

Как виждате утрешния мач?

Всяко гостуване е трудно. Леванте е конкурентоспособен отбор, както и треньорът му. Ще трябва да направим много неща добре: да играем на високо ниво, с нужните ритъм и концентрация.

Би ли било изненада, ако Дембеле не спечели "Златната топка"?

Ще видим… това не е моя работа. Аз не съм част от журито. Не съм мислил много за това, мисля само за Леванте.

По какъв път върви отборът?

Ставаме по-добри, но все още сме в етап на изграждане. Наскоро направихме сериозен, стабилен мач. Той ни показва добрите неща, които правим. Минало е много малко време, почти никакво… и трябва да имаме амбиция за повече. Да бъдем гладни. Искаме много точки, а за това трябва да печелим много срещи.

Дразни ли ви, когато играчите изразяват публично недоволството си?

Аз също съм бил футболисти и когато ме сменяха… не беше най-добрият момент. Приемам го спокойно, естествено. Не правя голяма драма от това.

Говорихте ли с Винисиус?

Онзи ден всички бяха доволни от победата. В момента се нуждаем от това да изградим отбор. Всички осъзнават ролята си и с какво трябва да допринасят.

Какво трябва да направи Винисиус, за да има минутите, които иска?

Доволен съм от това, което прави, а ние тепърва започваме. Има още много и той трябва да се чувства важен.

Изненадва ли ви високото ниво на Алваро Карерас досега?

По принцип бях оптимист за него, но съм приятно изненадан как се справя. Той прави много малко грешки и има отлична психика. Изненадващо е какъв бърз ефект има от играта му. На тази позиция разполагаме още с Фран Гарсия и Ферлан Менди.

Говорите много за разпределяне на натоварването и игровите минути, но Карерас, Чуамени и Мбапе почти не биват ротирани… Защо?

Те са важни, а и сме изиграли едва шест мача. Ще дойде момент за всичко и тогава и те ще влязат в ротациите. Не ме питайте кога… но ще стане.

Могат ли Камавинга и Белингам да бъдат титуляри утре?

Да, възможно е. Те вече тренираха повече от досега.

Какъв според вас е ключът към успеха?

Добрите резултатите помагат да се радваш на нужното доверие по пътя на развитие, който следваме. Но нямаме никакви тайни. Отборът трябва да бъде единен. Трябва да играем колективно, за да може всички да се възползват от това.

Кои трима играчите в атака ви харесват най-много?

Труден въпрос за отговор, бих си навлякъл проблем. Доволен съм и имаме нужда от всички. Трябва да се развиваме в някои аспекти, това е ясно. Но има една база, която се изгражда и ще бъде солидна за остатъка от сезона. Някои от момчетата можеха вече да имат повече голове, а други още чакат първия си… но всички са мотивирани.