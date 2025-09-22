Винисиус Жуниор се върна пет сезона назад

Четири мача като титуляр, в които винаги бива сменян, както и две като влизащ от пейката отразяват новата реалност за Винисиус Жуниор. Изглежда, че той вече е загубил статута си на неприкосновен в състава на Реал Мадрид, пише “Марка”.

Бразилецът все пак си остава остава важен, но треньорът Чаби Алонсо го е свалил от пиедестала, на който са Мбапе, Чуамени, Хаусен, Милитао, Валверде, Куртоа или Карерас, и на който до миналия сезон беше и самият Вини. Това е “клубът на супер титулярите”. И в момента Жуниор не се намира в него.

Фактът, че ситуацията го е изненадала и не я е очаквал, самият Винисиус демонстрира, когато наставникът му съобщи по време на паузата за хидратация срещу Еспаньол, че ще го смени. Решението не му хареса и той го показа на треньора, който омаловажи въпроса. „Винисиус искаше да продължи, защото се чувстваше добре. Мастантуоно също, например. Разстроен ли? Не беше много доволен, но и Франко също не беше. На всички им се случва“, обясни Алонсо след края на мача.

Истината е, че Винисиус играе значително по-малко от преди и процентът му на участие е спаднал до нива от сезон 20-21, когато все още не беше “изгрял” като голяма звезда на Реал Мадрид. Дотук през настоящия сезон бразилецът е изиграл 349 минути от възможните 540, или 65%. В посочения сезон 20-21, след три участия като титуляр и три като резерва със Зинедин Зидан на скамейката, той имаше 312 минути в първите шест мача.

Миналия сезон по това време участието на Винисиус беше много високо. Той беше титуляр в първите шест двубоя на Реал Мадрид, като изигра пълни два от тях, и участва с 526 минути от възможните 540, или 97%. Сравнението с този сезон е показателно. Данните за участие в началото на 23-24 са повлияни от ранната му контузия. Той беше титуляр в първите три мача, но в третия (срещу Селта) се контузи в първите минути.

Сезон 21-22 беше утвърждаването на Винисиус като водещ футболист на Реал Мадрид и в световен мащаб. Но в началото на сезона той все още нямаше статут на голяма фигура. Въпреки това, след четири участия като титуляр и две като резерва, той премина над 400 минути в първите шест срещи. Следователно, трябва да се върнем до посочения сезон 20-21, за да намерим участие в минути по-ниско от това, което отбелязва в настоящия сезон.