Днес е последният ден на Хорнър в Ред Бул

Доскорошният ръководител на отбора на Ред Бул във Формула 1 Кристиан Хорнър официално се разделя с Биковете днес, обявиха от Милтън Кийнс пред Sky Sports F1.
Хорнър водеше екипа на Ред Бул от неговото създаване през 2005 година до Гран При на Великобритания по-рано този сезон. След състезателния уикенд на „Силвъсртоун“ Хорнър беше освободен от поста си и заменен от Лоран Мекис, но остана служител на Ред Бул.
Днес обаче съвместният път на Хорнър и Ред Бул официално приключва след близо 21-годишен съюз. С Хорнър начело Биковете спечелиха осем пилотски и шест конструкторски титли в първите 20 години от своето съществуване.
