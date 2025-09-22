Популярни
Днес е последният ден на Хорнър в Ред Бул

  • 22 сеп 2025 | 13:48
  • 185
  • 0

Доскорошният ръководител на отбора на Ред Бул във Формула 1 Кристиан Хорнър официално се разделя с Биковете днес, обявиха от Милтън Кийнс пред Sky Sports F1.

Хорнър водеше екипа на Ред Бул от неговото създаване през 2005 година до Гран При на Великобритания по-рано този сезон. След състезателния уикенд на „Силвъсртоун“ Хорнър беше освободен от поста си и заменен от Лоран Мекис, но остана служител на Ред Бул.

Днес обаче съвместният път на Хорнър и Ред Бул официално приключва след близо 21-годишен съюз. С Хорнър начело Биковете спечелиха осем пилотски и шест конструкторски титли в първите 20 години от своето съществуване.

