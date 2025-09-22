Популярни
Алесандро Микиелето: Италия все още е тук и се надявам да можем да останем до края

  • 22 сеп 2025 | 19:14
  • 466
  • 0

Една от звездите на на настоящия световен шампион Италия Алесандро Микиелето заяви след победата над Аржентина с 3:0 гейма на 1/8-финалите на Световното първенство във Филипините вчера, че Италия все още е там и се надява да могат да останат до края на турнира.

"Щастлив съм, защото играхме много, много добре срещу невероятен отбор в много труден 1/8-финал. Мисля, че Аржентина показа невероятно ниво, но ние подобрихме играта си от тази в групата. Всеки мач на световното първенство е невероятно труден. Видяхме много изненади, но Италия все още е тук и се надявам да можем да останем до края", каза Микиелето пред камерата на VBTV.

Снимки: en.volleyballworld.com

