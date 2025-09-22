Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Валентин Илиев започва треньорския си път в ЦСКА с гостуване във Враца - на живо със съставите на двата тима и анализа на Евгени Найденов
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Фердинандо Де Джорджи: Имаме няколко почивни дни, за да се подготвим най-добре за следващия мач

Фердинандо Де Джорджи: Имаме няколко почивни дни, за да се подготвим най-добре за следващия мач

  • 22 сеп 2025 | 19:10
  • 468
  • 0

Селекционерът на настоящия световен шампион Италия Фердинандо Де Джорджи коментира след победата над Аржентина с 3:0 гейма на 1/8-финалите на Световното първенство във Филипините вчера, че имат няколко почивни дни, за да се подготвят най-добре за следващия мач (б.р. на 1/4-финала срещу Белгия в сряда).

Световният шампион Италия срази Аржентина и е на 1/4-финал
Световният шампион Италия срази Аржентина и е на 1/4-финал

"Беше труден мач, както и очаквахме. Аржентина е солиден отбор, срещу който е трудно да се игра и знаехме, че ще трябва да останем фокусирани през цялото време. В първия гейм допуснахме няколко грешки в повече, но след това момчетата се справиха добре, възвърнаха ритъма и увереността си. Сервирахме по-добре, бяхме по-организирани на мрежата и това ни позволи да се върнем и да обърнем мача. Доволен съм от отношението на отбора. Това беше решаваща победа, но все още можем да израстваме и да се усъвършенстваме. Сега имаме няколко почивни дни, за да се подготвим най-добре за следващия мач, продължавайки да работим със същата решителност", сподели Де Джорджи пред официалния сайт на италианската федерация.

Марсело Мендес: Това бе последният ми мач начело на Аржентина! Отборът има голямо бъдеще
Марсело Мендес: Това бе последният ми мач начело на Аржентина! Отборът има голямо бъдеще

Снимки: en.volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

Алекс Николов: Ще се видим на 1/4-финалите!

Алекс Николов: Ще се видим на 1/4-финалите!

  • 22 сеп 2025 | 15:05
  • 3014
  • 0
България си гарантира най-добро класиране на Световното първенство от 2010 насам

България си гарантира най-добро класиране на Световното първенство от 2010 насам

  • 22 сеп 2025 | 14:59
  • 11836
  • 0
Симеон Николов: Надявам се да продължим да пишем история!

Симеон Николов: Надявам се да продължим да пишем история!

  • 22 сеп 2025 | 14:40
  • 2409
  • 0
Илия Петков ще е готов за игра още в 1/4-финала

Илия Петков ще е готов за игра още в 1/4-финала

  • 22 сеп 2025 | 14:24
  • 3787
  • 0
Националка с първи трансфер в чужбина

Националка с първи трансфер в чужбина

  • 22 сеп 2025 | 14:16
  • 1674
  • 0
Николай Желязков след първата контролa: Видяха се и хубави неща, и някои слабости

Николай Желязков след първата контролa: Видяха се и хубави неща, и някои слабости

  • 22 сеп 2025 | 13:52
  • 1451
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Ботев (Враца) и ЦСКА, Вальо Илиев започва с четирима българи

11-те на Ботев (Враца) и ЦСКА, Вальо Илиев започва с четирима българи

  • 22 сеп 2025 | 19:17
  • 18834
  • 18
Груба грешка провали десетима от Арда срещу Черно море

Груба грешка провали десетима от Арда срещу Черно море

  • 22 сеп 2025 | 19:52
  • 17341
  • 38
Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

  • 22 сеп 2025 | 12:01
  • 84200
  • 65
Обратното броене за "Златната топка": Винисиус и Левандовски са извън топ 15

Обратното броене за "Златната топка": Винисиус и Левандовски са извън топ 15

  • 22 сеп 2025 | 19:00
  • 24970
  • 34
България срещу САЩ на 1/4-финал на Световното във Филипините

България срещу САЩ на 1/4-финал на Световното във Филипините

  • 22 сеп 2025 | 17:05
  • 20985
  • 21
L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

  • 22 сеп 2025 | 10:15
  • 22917
  • 2