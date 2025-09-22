Фердинандо Де Джорджи: Имаме няколко почивни дни, за да се подготвим най-добре за следващия мач

Селекционерът на настоящия световен шампион Италия Фердинандо Де Джорджи коментира след победата над Аржентина с 3:0 гейма на 1/8-финалите на Световното първенство във Филипините вчера, че имат няколко почивни дни, за да се подготвят най-добре за следващия мач (б.р. на 1/4-финала срещу Белгия в сряда).

"Беше труден мач, както и очаквахме. Аржентина е солиден отбор, срещу който е трудно да се игра и знаехме, че ще трябва да останем фокусирани през цялото време. В първия гейм допуснахме няколко грешки в повече, но след това момчетата се справиха добре, възвърнаха ритъма и увереността си. Сервирахме по-добре, бяхме по-организирани на мрежата и това ни позволи да се върнем и да обърнем мача. Доволен съм от отношението на отбора. Това беше решаваща победа, но все още можем да израстваме и да се усъвършенстваме. Сега имаме няколко почивни дни, за да се подготвим най-добре за следващия мач, продължавайки да работим със същата решителност", сподели Де Джорджи пред официалния сайт на италианската федерация.