Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Марсело Мендес: Това бе последният ми мач начело на Аржентина! Отборът има голямо бъдеще

Марсело Мендес: Това бе последният ми мач начело на Аржентина! Отборът има голямо бъдеще

  • 21 сеп 2025 | 13:21
  • 602
  • 0

Марсело Мендес обяви, след загубата на Аржентина от Италия с 0:3 на 1/8-финал на Световното първенство, че това е бил последният му мач начело на “гаучусите”.

„Това беше последният ми мач за националния отборна Аржентина”, категоричен бе Марсело Мендес.

Световният шампион Италия срази Аржентина и е на 1/4-финал
Световният шампион Италия срази Аржентина и е на 1/4-финал

„Играхме добре, но италианците биха начален удар изключително добре. Това беше истинската разлика днес. Може би бяхме по-добри в атака или в други аспекти на играта, но техният сервис направи разликата. Те натискаха силно и оказваха натиск“, заяви Мендес.

„Това беше последният ми мач като треньор на националния отбор на Аржентина. Сега Федерацията на Аржентина ще реши дали да запази тази група или не“, допълни Мендес, който от новия сезон ще води шампиона на Италия - Тренто.

„Това е фантастичен отбор на Аржентина, нова група, с много млади играчи. Наистина вярвам, че този отбор има обещаващо бъдеще. С времето и опита те могат да се подобряват година след година. За мен бе чест да ги тренирам”, категоричен бе Марсело Мендес, който изведе Аржентина до бронзовите медали на Олимпийските игри в Токио 2020.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Синът на Антонина Зетова игра за Пиаченца

Синът на Антонина Зетова игра за Пиаченца

  • 21 сеп 2025 | 09:38
  • 1850
  • 0
Виктория Нинова: Оставам в ЦСКА през следващия сезон

Виктория Нинова: Оставам в ЦСКА през следващия сезон

  • 21 сеп 2025 | 08:56
  • 1524
  • 0
Волейболистките на Левски с втора ползотворна контрола срещу Брашов

Волейболистките на Левски с втора ползотворна контрола срещу Брашов

  • 20 сеп 2025 | 19:47
  • 1259
  • 0
Шампионите от Левски стартираха с победа в контролите

Шампионите от Левски стартираха с победа в контролите

  • 20 сеп 2025 | 19:43
  • 1724
  • 1
Христо Велков: Ще се опитаме да се намесим в борбата за медалите

Христо Велков: Ще се опитаме да се намесим в борбата за медалите

  • 20 сеп 2025 | 19:31
  • 1391
  • 0
Звездата на Нидерландия: Тръгваме си оттук с високо вдигнати глави

Звездата на Нидерландия: Тръгваме си оттук с високо вдигнати глави

  • 20 сеп 2025 | 18:12
  • 1462
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гран При на Азербайджан: Верстапен води комфортно, Пиастри отпадна в 1 обиколка (следете на живо)

Гран При на Азербайджан: Верстапен води комфортно, Пиастри отпадна в 1 обиколка (следете на живо)

  • 21 сеп 2025 | 14:45
  • 3698
  • 4
Дерби дела Капитале: Лацио 0:1 Рома, Пелегрини зарадва "вълците" с гол

Дерби дела Капитале: Лацио 0:1 Рома, Пелегрини зарадва "вълците" с гол

  • 21 сеп 2025 | 13:30
  • 3366
  • 3
11-те на Миньор (Перник) - Фратрия

11-те на Миньор (Перник) - Фратрия

  • 21 сеп 2025 | 14:21
  • 1043
  • 0
Световният шампион Италия срази Аржентина и е на 1/4-финал

Световният шампион Италия срази Аржентина и е на 1/4-финал

  • 21 сеп 2025 | 12:06
  • 8293
  • 8
Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?

Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?

  • 21 сеп 2025 | 07:33
  • 4507
  • 38
Септември и Ботев (Пловдив) ще пробват да се свестят малко

Септември и Ботев (Пловдив) ще пробват да се свестят малко

  • 21 сеп 2025 | 07:48
  • 3782
  • 4