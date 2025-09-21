Марсело Мендес: Това бе последният ми мач начело на Аржентина! Отборът има голямо бъдеще

Марсело Мендес обяви, след загубата на Аржентина от Италия с 0:3 на 1/8-финал на Световното първенство, че това е бил последният му мач начело на “гаучусите”.

„Това беше последният ми мач за националния отборна Аржентина”, категоричен бе Марсело Мендес.

„Играхме добре, но италианците биха начален удар изключително добре. Това беше истинската разлика днес. Може би бяхме по-добри в атака или в други аспекти на играта, но техният сервис направи разликата. Те натискаха силно и оказваха натиск“, заяви Мендес.

„Това беше последният ми мач като треньор на националния отбор на Аржентина. Сега Федерацията на Аржентина ще реши дали да запази тази група или не“, допълни Мендес, който от новия сезон ще води шампиона на Италия - Тренто.

„Това е фантастичен отбор на Аржентина, нова група, с много млади играчи. Наистина вярвам, че този отбор има обещаващо бъдеще. С времето и опита те могат да се подобряват година след година. За мен бе чест да ги тренирам”, категоричен бе Марсело Мендес, който изведе Аржентина до бронзовите медали на Олимпийските игри в Токио 2020.

