  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Карч Кирали: Наистина съм впечатлен, защото не се получи всичко, което искахме

Карч Кирали: Наистина съм впечатлен, защото не се получи всичко, което искахме

  • 22 сеп 2025 | 18:29
  • 204
  • 0

Селекционерът на националния отбор на САЩ - легендарният Карч Кирали, призна след трудната победа над Словения с 3:1 гейма на 1/8-финалите на Световното първенство във Филипините, че наистина е впечатлен, защото не се е получило всичко, което са искали в играта им.

САЩ на 1/4-финал след обрат срещу Словения
САЩ на 1/4-финал след обрат срещу Словения

"Наистина съм впечатлен. Далеч не се получи всичко, което искахме. Наистина добрите отбори намират начин да печелят, дори когато не се развиват нещата така, както биха искали. Беше впечатляващо, че просто продължихме да натискаме и да се готвим за следващата точка, когато много неща не вървяха така, както искахме", сподели Кирачи пред официалния сайт на американската федерация.

България срещу САЩ на 1/4-финал на Световното във Филипините
България срещу САЩ на 1/4-финал на Световното във Филипините

"Сервисите ни бяха добри през цялото време. Всички се справиха добре от линията за сервис. Това беше единственият елемент от играта, в който очевидно бяхме добре, въпреки че и словенците имаха няколко точки при сервис в първия гейм. Бавно, но сигурно, започнахме да играем добре и бързо в защита. Понякога играем добре и всичко си идва на мястото, но понякога не върви и трябва да намерим начин да се справим с това", каза още селекционерът на САЩ.

Снимки: en.volleyballworld.com

