Алегри загатна за дебюта на Нкунку като титуляр

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри потвърди, че е възможно новото попълнение Кристофър Нкунку да дебютира като титуляр за тима в утрешното домакинство срещу Лече за Купата на Италия. Също така той отново увери, че звездата Рафаел Леао ще пропусне и този двубой поради своята травма.

„Утрешният турнир е различен от първенството, като мачът е на живот или смърт. Дори няма да има продължения, така че не бива да стигаме до дузпи, защото те са лотария. Никога не е лесно да победиш, като ще е необходимо да имаме правилния подход. Нкунку се чувства по-добре и дори може да стартира. Утре е възможност да видим тези, които не са играли много, но също така и шанс да продължим към следващия кръг на турнира.

🗣️ Allegri spoke to @sportmediaset: On Nkunku: "He’s feeling better, he could even start. Tomorrow is a chance to see those who have played less, but above all it’s an opportunity to move forward and qualify." pic.twitter.com/L4T4GVOTpw — Milan Posts (@MilanPosts) September 22, 2025

Наказанието ми в миналия мач? Да гледаш двубоя от трибуните е различно преживяване. Дано това да е за последно, защото не мога да си позволя отново да бъда на трибуните. Леао определено е аут за утре. Ще преценим състоянието му в четвъртък и петък, след което ще решим дали той ще бъде на разположение срещу Наполи, или не“, коментира Алегри пред Sport Mediaset.

🗣️ Allegri spoke to @sportmediaset: On Leao’s return: "Tomorrow, absolutely not. We’ll evaluate him on Thursday and Friday and then decide if he can be available for Napoli." pic.twitter.com/fc92LI8VwU — Milan Posts (@MilanPosts) September 22, 2025

