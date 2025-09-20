Популярни
  • 20 сеп 2025 | 20:52
  • 655
  • 0
Удинезе 0:0 Милан

Милан и Удинезе играят при 0:0 в мач от четвъртия кръг на Серия А. Двата отбора има по две победи до момента, но “фроиланите” все още не са усещали вкуса на равенството, след като стигнаха до домакинско равенство на старта срещу Верона. От своя страна “росонерите” също са в серия от две последователни победи след разочароващото поражение на “Сан Сиро” от Кремонезе на старта в шампионата.

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри може отново да разчита на Кристиан Пулишич, който ще си партнира в предни позиции със Сантиаго Хименес. Майк Менян и Рафаел Леао са аут. Самият наставник пък също е наказан и няма да може да ръководи край тъчлинията своя тим. Лука Модрич пък ще си партнира в средата на терена с Адриен Рабио.

Треньорът на Удинезе Коста Руняич отново не може да разчита на Мадука Окойе и Санди Ловрич, а Вакун Байо се завръща. Икер Браво и Кинан Дейвис ще водят атаката, а бившият полузащитник на Лудогорец Якуб Пьотровски трябваше да стартира срещата за домакините, но в крайна сметка ще бъде на пейката за домакините.

Реал Мадрид пробва нещо ново и пак стигна до успеха

  • 20 сеп 2025 | 19:12
  • 18779
  • 148
Ханзи Флик: Да си на “Златната топка” е проява на уважение

  • 20 сеп 2025 | 14:49
  • 4061
  • 2
Ултраси на Аталанта с акция срещу Луукман

  • 20 сеп 2025 | 14:14
  • 2155
  • 0
Барселона тръгва с голяма делегация за "Златната топка"

  • 20 сеп 2025 | 13:38
  • 2719
  • 1
Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

  • 20 сеп 2025 | 16:22
  • 34044
  • 133
ФИФА е получила 4.5 млн. заявки за билети на Мондиал 2026

  • 20 сеп 2025 | 12:57
  • 1285
  • 0
ЦСКА 1948 разпиля Локомотив (Пд), Диало отново впечатли

  • 20 сеп 2025 | 21:19
  • 18631
  • 44
Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови

  • 20 сеп 2025 | 16:09
  • 74837
  • 49
Ман Юнайтед надделя над Челси под проливния дъжд на "Олд Трафорд" в нервен мач с два червени картона

  • 20 сеп 2025 | 21:36
  • 16487
  • 35
Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

  • 20 сеп 2025 | 15:50
  • 59723
  • 77
Паднаха 14 гола: "драконите" държат върха, "ковачите" са втори

  • 20 сеп 2025 | 20:55
  • 31847
  • 8
Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

  • 20 сеп 2025 | 16:22
  • 34044
  • 133