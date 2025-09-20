Милан срещу коравия Удинезе в опит да прогресира

Удинезе и Милан ще се изправят един срещу друг в мач от четвъртия кръг на италианската Серия А на стадион "Блуенерджи Стейдиъм". Двубоят е насрочен за 20 септември от 21:45 часа, като главен съдия ще бъде Даниеле Довери. Срещата се очертава като интересен сблъсък между два отбора, които имат силно начало на сезона и се борят за позиции в челото на класирането.

Алегри определи мача с Удинезе като един от най-важните и разкри кога ще може да разчита на Леао и Менян

Удинезе впечатлява с представянето си в началото на сезона, заемайки четвъртото място в класирането със 7 точки от три изиграни мача. Отборът от Удине има отлична голова разлика от 4:2, което показва както ефективност в нападение, така и стабилност в защита. Милан се намира на шестата позиция с 6 точки и същата голова разлика (4:2). Победа за домакините би ги изстреляла още по-нагоре в класирането и би затвърдила отличния им старт, докато успех за "росонерите" би им позволил да изпреварят директния си съперник и да се доближат до лидерите в таблицата.

Удинезе демонстрира впечатляваща форма в последните си пет срещи с четири победи и едно равенство. В последния си мач отборът победи Пиза като гост с 0:1 (на 14.09.2025). Преди това "бианконерите" постигнаха изненадваща победа срещу Интер с 1:2 (на 31.08.2025), а в първия кръг на Серия А завършиха наравно с Верона 1:1 (на 25.08.2025). В Купата на Италия Удинезе се справи с Карарезе с 2:0 (на 18.08.2025), а в контролна среща надделя над Вердер (Бремен) с 1:2 (на 09.08.2025). Милан също показва добра форма с три победи и две загуби в последните си пет мача. "Росонерите" победиха Болоня с 1:0 (на 14.09.2025) и Лече като гост с 0:2 (на 29.08.2025), но загубиха от Кремонезе с 1:2 (на 23.08.2025). В Купата на Италия отборът се наложи над Бари с 2:0 (на 17.08.2025), а в контролна среща претърпя тежко поражение от Челси с 4:1 (на 10.08.2025).

Последните пет сблъсъка между двата отбора показват интересна динамика, с лек превес за Милан, който има три победи срещу две за Удинезе. Последната среща между тях се състоя на 11 април 2025 г. на "Блуенерджи Стейдиъм", когато Милан разгроми домакините с 0:4. Головете за "росонерите" бяха отбелязани от Рафаел Леао (42'), Страхиня Павлович (45'), Тео Ернандес (74') и Тижани Райндерс (81'). Преди това, през октомври 2024 г., Милан победи с 1:0 на "Джузепе Меаца" с гол на Самуел Чуквуезе. Интересно е, че Удинезе има две победи на свой терен срещу Милан преди последната им среща – през януари 2024 г. (2:3 за Милан) и през март 2023 г., когато домакините се наложиха с 3:1. Удинезе постигна и изненадваща победа на "Джузепе Меаца" през ноември 2023 г. с 0:1 благодарение на дузпа, реализирана от Роберто Перейра.

Артур Ата се очертава като важна фигура за Удинезе в началото на сезона. 21-годишният полузащитник вече има един гол в първите три мача от Серия А, като особено впечатляващо беше представянето му срещу Интер, където отбеляза попадение и получи оценка 7.16. Ата демонстрира добра точност в стрелбата, с 5 удара в целта от общо 7 опита в първенството. Интересно е, че младият футболист вече има опит срещу Милан, като участва в последната среща между двата отбора, въпреки че тогава не успя да блесне. Неговата енергичност в средата на терена и способността му да се включва в атаките ще бъдат ключови за домакините. Лука Модрич е безспорната звезда в състава на Милан. 39-годишният хърватски ветеран показва, че възрастта е само число, като вече има 1 гол и 1 асистенция в първите три мача от сезона. Особено впечатляващо е представянето му срещу Болоня, където отбеляза победния гол, и срещу Лече, където направи асистенция. Модрич впечатлява и с прецизните си центрирания, като има 10 успешни центрирания в трите мача досега. Неговият опит и визия на терена са безценни за "росонерите", а способността му да контролира темпото на играта ще бъде решаваща в предстоящия двубой срещу Удинезе.