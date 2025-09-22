Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Болестта за малко не е коствала на Ръсел участие в състезанието в Баку

Болестта за малко не е коствала на Ръсел участие в състезанието в Баку

  • 22 сеп 2025 | 15:55
  • 558
  • 0

Джордж Ръсел завърши състезанието за Гран При на Азербайджан на второто място, което беше страхотна награда за усилията, които британецът положи по време на уикенда в Баку.

За него той започна със заболяване, което му попречи да се появи в падока по време на медийния ден в четвъртък. По време на тренировките и квалификацията в петък и събота Ръсел се чувстваше една идея по-добро, но пак не беше в оптимална кондиция. Въпреки това той успя да стигне до петото място в сложната квалификация в събота, а вчера направи много силно каране, за да прогресира до втората позиция зад победителя Макс Верстапен.

Джордж Ръсел: Олекна ми, когато видях карирания флаг
Джордж Ръсел: Олекна ми, когато видях карирания флаг

Сега обаче стана ясно, че състоянието на британеца в началото на уикенда е било толкова лошо, че той дори е обмислял възможността да се оттегли от уикенда и да бъде заменен от резервния пилот на Мерцедес Валтери Ботас. Фактът обаче, че състезанието беше в Баку, а не в Сингапур на пример, където ще се проведе следващият кръг в края на следващата седмица, е накарал Ръсел да стисне зъби.

Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата
Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

„Е, за късмет бяхме в Баку. Въпреки че това е една от най-сложните писти, от психологическа и физическа гледна точка е една от най-лесните. Така че днес съм много по-добре. В петък и събота беше много тежко.

„Ако бяхме в Сингапур, на пример, аз може би нямаше да довърша тренировките в петък и най-вероятно щях да пропусна състезанието. Донякъде късметлийски тайминг. От няколко години не съм боледувал, така че всичко ме удари изведнъж в рамките на тези дни, но вече се оправям.

„Стигнах до второто място основно защото се опазих от неприятности. Не мисля, че имахме впечатляващ уикенд. Карлос (Сайнц) свърши страхотна работа, както и Лиам (Лоусън) в квалификацията вчера, за да стартират пред нас. Но всички коли, с които обикновено се борим, допуснаха грешки и се представиха под очакваното ниво, а ние просто събрахме парчетата.

„Като се има предвид всичко аз съм доволен от второто място. Определено по-ниските температури ни помогнаха, така че ние се възползвахме от всички тези неща“, обясни Ръсел.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ето защо Пиастри няма изтърпи наказанието си от Баку в Сингапур

Ето защо Пиастри няма изтърпи наказанието си от Баку в Сингапур

  • 22 сеп 2025 | 14:33
  • 2524
  • 2
Проблем с двигателя спънал Леклер в състезанието в Азербайджан

Проблем с двигателя спънал Леклер в състезанието в Азербайджан

  • 22 сеп 2025 | 14:15
  • 1025
  • 1
Днес е последният ден на Хорнър в Ред Бул

Днес е последният ден на Хорнър в Ред Бул

  • 22 сеп 2025 | 13:48
  • 882
  • 0
Може ли Макс Верстапен да се бори за световната титла?

Може ли Макс Верстапен да се бори за световната титла?

  • 22 сеп 2025 | 13:34
  • 5683
  • 0
Карлос Сайнц се изравни с Ален Прост с подиума си в Баку

Карлос Сайнц се изравни с Ален Прост с подиума си в Баку

  • 22 сеп 2025 | 13:14
  • 1704
  • 0
Леклер: Нека Хамилтън се наслади на 8-ото място

Леклер: Нека Хамилтън се наслади на 8-ото място

  • 21 сеп 2025 | 23:18
  • 9207
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

  • 22 сеп 2025 | 12:01
  • 69331
  • 55
Остават часове до връчването на "Златната топка"

Остават часове до връчването на "Златната топка"

  • 22 сеп 2025 | 14:45
  • 9736
  • 19
11-те на Арда и Черно море

11-те на Арда и Черно море

  • 22 сеп 2025 | 16:54
  • 617
  • 0
България срещу САЩ на 1/4-финал на Световното във Филипините

България срещу САЩ на 1/4-финал на Световното във Филипините

  • 22 сеп 2025 | 17:05
  • 705
  • 0
L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

  • 22 сеп 2025 | 10:15
  • 17367
  • 1
Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

  • 22 сеп 2025 | 09:39
  • 34573
  • 12