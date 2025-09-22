Болестта за малко не е коствала на Ръсел участие в състезанието в Баку

Джордж Ръсел завърши състезанието за Гран При на Азербайджан на второто място, което беше страхотна награда за усилията, които британецът положи по време на уикенда в Баку.

Refuses to elaborate 🙏 pic.twitter.com/GxBNP4aClC — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 22, 2025

За него той започна със заболяване, което му попречи да се появи в падока по време на медийния ден в четвъртък. По време на тренировките и квалификацията в петък и събота Ръсел се чувстваше една идея по-добро, но пак не беше в оптимална кондиция. Въпреки това той успя да стигне до петото място в сложната квалификация в събота, а вчера направи много силно каране, за да прогресира до втората позиция зад победителя Макс Верстапен.

Сега обаче стана ясно, че състоянието на британеца в началото на уикенда е било толкова лошо, че той дори е обмислял възможността да се оттегли от уикенда и да бъде заменен от резервния пилот на Мерцедес Валтери Ботас. Фактът обаче, че състезанието беше в Баку, а не в Сингапур на пример, където ще се проведе следващият кръг в края на следващата седмица, е накарал Ръсел да стисне зъби.

„Е, за късмет бяхме в Баку. Въпреки че това е една от най-сложните писти, от психологическа и физическа гледна точка е една от най-лесните. Така че днес съм много по-добре. В петък и събота беше много тежко.



„Ако бяхме в Сингапур, на пример, аз може би нямаше да довърша тренировките в петък и най-вероятно щях да пропусна състезанието. Донякъде късметлийски тайминг. От няколко години не съм боледувал, така че всичко ме удари изведнъж в рамките на тези дни, но вече се оправям.



„Стигнах до второто място основно защото се опазих от неприятности. Не мисля, че имахме впечатляващ уикенд. Карлос (Сайнц) свърши страхотна работа, както и Лиам (Лоусън) в квалификацията вчера, за да стартират пред нас. Но всички коли, с които обикновено се борим, допуснаха грешки и се представиха под очакваното ниво, а ние просто събрахме парчетата.



„Като се има предвид всичко аз съм доволен от второто място. Определено по-ниските температури ни помогнаха, така че ние се възползвахме от всички тези неща“, обясни Ръсел.

