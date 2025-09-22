Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Испания избра своя нов селекционер

Испания избра своя нов селекционер

  • 22 сеп 2025 | 13:35
  • 1148
  • 0
Испания избра своя нов селекционер

Чуе Матео е новият селекционер на Испания. Матео сменя на поста италианския специалист Серджо Скариоло, като договорът му е за 4 години, съобщи официално Испанската баскетболна федерация.

По време на двата си периода начело на Испания (2009-2012, 2015-2025) Скариоло донесе куп успехи на иберийците - 5 златни медала (4 от европейски първенства - 2009, 2011, 2015, 2022, както и 1 от шампионата на планетата през 2019-а), а също и 1 сребърно отличие от Олимпийски игри (Лондон 2012), плюс два бронза - от Игрите в Рио през 2016-а и от ЕвроБаскет 2017. На приключилото наскоро Европейско първенство това лято обаче Испания отпадна още в груповата фаза.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Скариоло от новия сезон ще води Реал Мадрид с договор за 3 години.

Двама са фаворитите за нов селекционер на Испания
Двама са фаворитите за нов селекционер на Испания

56-годишният Чус Матео пък бе в ролята на старши треньор на Реал Мадрид в последните 3 сезона, а в периода 2014-2022 беше помощник-треньор в “лос бланкос”.

Под ръководството на Матео Реа Мадрид спечели Евролигата през 2023 година, както и две поредни титли на Испания (2024,2025).

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Везенков след мача срещу Звезда: Трябва да играем по-добре в защита

Везенков след мача срещу Звезда: Трябва да играем по-добре в защита

  • 22 сеп 2025 | 04:42
  • 3287
  • 0
Кравиш и Уникаха вдигнаха още един трофей

Кравиш и Уникаха вдигнаха още един трофей

  • 21 сеп 2025 | 23:22
  • 1577
  • 0
Везенков спечели битката с Коди Милър и триумфира на турнира в Крит

Везенков спечели битката с Коди Милър и триумфира на турнира в Крит

  • 21 сеп 2025 | 23:00
  • 7747
  • 0
Любомир Киров: Не ни достигнаха три ситуации в края

Любомир Киров: Не ни достигнаха три ситуации в края

  • 21 сеп 2025 | 21:40
  • 2137
  • 3
Рилски спортист опита късен обрат, но остана извън Шампионската лига

Рилски спортист опита късен обрат, но остана извън Шампионската лига

  • 21 сеп 2025 | 20:33
  • 12694
  • 11
Бурсаспор разби ПАОК пред погледа на куп "черно-бели" фенове в Самоков

Бурсаспор разби ПАОК пред погледа на куп "черно-бели" фенове в Самоков

  • 21 сеп 2025 | 18:22
  • 10322
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

  • 22 сеп 2025 | 12:01
  • 51091
  • 45
L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

  • 22 сеп 2025 | 10:15
  • 12897
  • 1
Джанлоренцо Бленджини: Щастливи сме да бъдем тук и да продължим към 1/4-финала!

Джанлоренцо Бленджини: Щастливи сме да бъдем тук и да продължим към 1/4-финала!

  • 22 сеп 2025 | 12:31
  • 4249
  • 1
Алекс Николов: Важно е как се представяме, как играем волейбол и как побеждаваме!

Алекс Николов: Важно е как се представяме, как играем волейбол и как побеждаваме!

  • 22 сеп 2025 | 12:22
  • 4279
  • 3
Новият път на ЦСКА започва с гостуване под Околчица

Новият път на ЦСКА започва с гостуване под Околчица

  • 22 сеп 2025 | 08:00
  • 14565
  • 26
Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

  • 22 сеп 2025 | 09:39
  • 22898
  • 3