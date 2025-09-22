Испания избра своя нов селекционер

Чуе Матео е новият селекционер на Испания. Матео сменя на поста италианския специалист Серджо Скариоло, като договорът му е за 4 години, съобщи официално Испанската баскетболна федерация.

По време на двата си периода начело на Испания (2009-2012, 2015-2025) Скариоло донесе куп успехи на иберийците - 5 златни медала (4 от европейски първенства - 2009, 2011, 2015, 2022, както и 1 от шампионата на планетата през 2019-а), а също и 1 сребърно отличие от Олимпийски игри (Лондон 2012), плюс два бронза - от Игрите в Рио през 2016-а и от ЕвроБаскет 2017. На приключилото наскоро Европейско първенство това лято обаче Испания отпадна още в груповата фаза.

Скариоло от новия сезон ще води Реал Мадрид с договор за 3 години.

56-годишният Чус Матео пък бе в ролята на старши треньор на Реал Мадрид в последните 3 сезона, а в периода 2014-2022 беше помощник-треньор в “лос бланкос”.

Под ръководството на Матео Реа Мадрид спечели Евролигата през 2023 година, както и две поредни титли на Испания (2024,2025).

Снимки: Imago