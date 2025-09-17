Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Oчаквайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Двама са фаворитите за нов селекционер на Испания

Двама са фаворитите за нов селекционер на Испания

  • 17 сеп 2025 | 20:20
  • 515
  • 0
Двама са фаворитите за нов селекционер на Испания

Чуе Матео и Пабло Ласо са считани за фаворити за поста национален селекционер на Испания, информира Marca.

Матео в момента е свободен, след като се раздели с Реал Мадрид това лято. В същата позиция е и Пабло Ласо, който пък през миналия сезон бе начело на Баскония.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Испания се провали на ЕвроБаскет 2025, след като отпадна още в груповата фаза и остана извън Топ 16. Досегашният селекционер на тима - 64-годишният италиански специалист Серджо Скариоло, напусна поста и от новия сезон ще води Реал Мадрид.

Следващите три големи форума в мъжкия баскетбол са Световното първенство в Катар през 2027 година, Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028-а и Европейското през 2029-а, на което един от домакините е именно Испания.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

ЛеБрон Джеймс с ласкави думи за Лука Дончич

ЛеБрон Джеймс с ласкави думи за Лука Дончич

  • 17 сеп 2025 | 15:57
  • 998
  • 0
Съотборник на Везенков аут за 15-20 дни

Съотборник на Везенков аут за 15-20 дни

  • 17 сеп 2025 | 15:01
  • 580
  • 0
Джеди Осман под въпрос за старта на Евролигата

Джеди Осман под въпрос за старта на Евролигата

  • 17 сеп 2025 | 14:39
  • 553
  • 0
Иван Алипиев се присъедини към подготовката на Ваноли Кремона

Иван Алипиев се присъедини към подготовката на Ваноли Кремона

  • 17 сеп 2025 | 14:19
  • 566
  • 0
Кевин Дюрант е готов да играе за САЩ на Олимпийските игри през 2028 година

Кевин Дюрант е готов да играе за САЩ на Олимпийските игри през 2028 година

  • 17 сеп 2025 | 13:53
  • 738
  • 0
Миньор се раздели с още един играч

Миньор се раздели с още един играч

  • 17 сеп 2025 | 11:07
  • 1464
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 17 сеп 2025 | 08:10
  • 387783
  • 11
Съставите на Ливърпул и Атлетико, Исак дебютира

Съставите на Ливърпул и Атлетико, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 21:01
  • 218
  • 0
Съставите на Байерн и Челси

Съставите на Байерн и Челси

  • 17 сеп 2025 | 21:04
  • 47
  • 0
Официално: Арда представи Ивелин Попов

Официално: Арда представи Ивелин Попов

  • 17 сеп 2025 | 19:19
  • 8426
  • 21
Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

  • 17 сеп 2025 | 15:33
  • 25144
  • 24
Страхотен Саръбоюков пети в света в скока на дължина, титла за Фурлани

Страхотен Саръбоюков пети в света в скока на дължина, титла за Фурлани

  • 17 сеп 2025 | 16:15
  • 10757
  • 15