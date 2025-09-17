Двама са фаворитите за нов селекционер на Испания

Чуе Матео и Пабло Ласо са считани за фаворити за поста национален селекционер на Испания, информира Marca.

Матео в момента е свободен, след като се раздели с Реал Мадрид това лято. В същата позиция е и Пабло Ласо, който пък през миналия сезон бе начело на Баскония.

Испания се провали на ЕвроБаскет 2025, след като отпадна още в груповата фаза и остана извън Топ 16. Досегашният селекционер на тима - 64-годишният италиански специалист Серджо Скариоло, напусна поста и от новия сезон ще води Реал Мадрид.

Следващите три големи форума в мъжкия баскетбол са Световното първенство в Катар през 2027 година, Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028-а и Европейското през 2029-а, на което един от домакините е именно Испания.

Снимки: Imago