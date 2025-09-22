Младоци възродиха кариерата си от началото на сезона

Българският футбол определено има крещяща нужда от български футболисти, на които да се дава по-голяма възможност за изява. Определено този сезон за Спартак (Варна) преминава под знака на младите играчи, които са откритие за клуба. Трима от тях не само че възродиха кариерата си, но показаха заложби за бъдещето на българския футбол. Още от самото начало опитният треньор Гьоко Хаджиевски заяви, че е много доволен от младите играчи, които съвестно възприемат указанията и желаят да се развиват.

20-годишният полузащитник Дамян Йорданов започна от ДЮШ на клуба, а по-късно, през 2022 година, се премести в Берое с надеждата да получи повече игрово време сред титулярите. Това беше и стремглавия път към професионалния успех за него. Голямото признание за младия Йорданов дойде от Примаверата на Лацио през 2023 година, където игра под наем и бе неизменен титуляр един сезон, преди отново да се върне в родното първенство. Подписа с Ботев Пловдив, но бе предимно използван във втория тим на "канарчетата" . От началото на сезона се завърна в родното гнездо на "соколите", а полетът му е очевиден. С по-силния ляв крак в няколко срещи треньорът го използва като ляв бранител заради контузия на основния играч Александър Георгиев. Силата му в халфовата линия на градивен играч завърши с гол-шедьовър срещу Монтана.

Друг 20-годишен футболист - Даниел Халачев също премина през много препятствия. В продължение на два сезона Халачев бе голмайстор на дубъла на Спартак, преди да бъде преотстъпен под наем в Литекс през изминалата кампания, където не успя да се адаптира към отбора, който по-късно изпадна. Но въпреки всичко Хаджиевски съзря в 20-годишния нападател талант, който трябва да се развие с времето. Много интересен е пътят и на дясното крило на варненци Даниел Иванов. Той е на 23 години и е юноша на Черно море. Преминава през школата на Ботев Пловдив и ЦСКА . През сезон 2019/20 става шампион с младежкия тим на ЦСКА, а самият той е провъзгласен за най-добър млад играч на отбора. В Спартак е от миналия сезон, а през този показва много добра успеваемост по десния фланг, на който доскоро играеше преминалият в Ботев Враца Ромееш Ивей. Интересно е, че и тримата откриха головата си сметка през този сезон. Отплащат се за треньорското доверие с добри игри и се очаква да бъдат една добра инвестиция не само за Спартак, но и за родния ни футбол.

/Пламен Трендафилов/