Отборът на света спечели “Лейвър Къп”

След като вчера победи Карлос Алкарас, Тейлър Фриц не остави шансове и на Александър Зверев, а с това донесе на Отбора на света трофея от “Лейвър Къп”.



Фриц се наложи над германеца с 6:3, 7:6(4) и се превърна в герой за сборния тим на света, който спечели състезанието в Сан Франциско с общ резултат 15:9. Това е трета победа за Отбора на света в последните 4 години.

Фриц диктуваше събитията отдъното на корта срещу намиращия се в слаба форма Зверев. Интрига имаше само във втория сет, но в тайбрека Фритц беше по-стабилен и осигури успеха на своя тим, воден от легендата Андре Агаси.

По-рано тази нощ Карлос Алкарас запази шансовете на Отбора на Европа с убедителна победа срещу Франсиско Серундоло - 6:2, 6:1. Испанецът спечели първите пет гейма и в двата сета, демонстрирайки много агресивен тенис.

За Серундоло поражението беше първо в “Лейвър Къп”. Аржентинецът има на сметката си три победи.

Преднината на Отбора на света стана много сериозна още след успеха на Алекс де Минор над Якуб Меншик с 6:3, 6:4. Австралиецът спаси гейм от 0-40 в края на двубоя.

Де Минор донесе общо 7 точки на Отбора на света. Европейците върнаха интригата с успех на двойки, постигнат от Алкарас и Каспер Рууд, но това не се оказа достатъчно.



Следващото издание на турнира ще се проведе в Лондон.

Снимки: Imago