Александър Зверев изумен от нивото на съперниците си

Преди старта на "Лейвър Къп" Александър Зверев похвали нивото, достигнато от неговите съперници Карлос Алкарас и Яник Синер, и отново разкритикува натоварената програма в ATP тура.

Германският тенисист говори на пресконференция в Сан Франциско, където между 19 и 21 септември ще се проведе битката между отборите на Европа и Света.

Алкарас и Синер се срещнаха на 3 големи финала тази година – "Ролан Гарос", "Уимбълдън" и US Open, и си разделиха по-голямата част от важните трофеи през 2025 г.

"Вижте, финалът на "Ролан Гарос" между Карлос и Яник беше нещо невиждано досега в този спорт, дори само ако говорим за скоростта на техните удари. Начинът, по който играха тенис в онзи ден...", започна Зверев, цитиран от Punto de Break.

"Очевидно, имахме страхотни шампиони, които играеха един срещу друг през последните 15 години, а Голямата тройка ни предложи незабравими мачове, но стилът на игра на двамата, който показаха в Париж, беше нещо, което никога досега не бях виждал", добави той.

Зверев отпадна в третия кръг на US Open след загуба с 6:4, 6:7 (7), 4:6, 4:6 от канадеца Феликс Оже-Алиасим Германецът се надява през 2026 г. останалите играчи да успеят да настигнат Алкарас и Синер.

"И двамата са много пред останалите, а наше задължение е да работим усилено, за да се опитаме да ги настигнем. Тази година никой не успя. Надявам се някой да успее през следващия сезон“, подчерта световният номер 3.

Александър Зверев, притеснен от натоварената програма: "Нищо не се е променило"

Освен това Зверев използва пресконференцията, за да разкритикува отново интензивната програма в ATP тура.

"Това е повтаряща се тема, откакто влязох в тура, и нищо не се е променило през последните месеци. Програмата ни е по-натоварена от всякога. Лично аз винаги съм смятал, че тенисистите заслужават и имат нужда от подходяща предсезонна подготовка, в която да тренират и да се подготвят във всички аспекти на играта, както и от почивка, за да се отпуснат. С тази програма не можем да си вземем дори две седмици почивка. Календарът е твърде гъст и невероятно интензивен. Завършваме с Финалния турнир и започваме с Голям шлем, това не е редно“, заяви Александър Зверев.

На "Лейвър Къп" Зверев е част от отбора на Европа, чийто капитан е французинът Яник Ноа. Съотборниците на 28-годишния спортист са Карлос Алкарас, Холгер Руне, Каспър Рууд, Якуб Меншик, Флавио Коболи и Томаш Махач.