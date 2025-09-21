Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Отборът на света със сериозен аванс пред Европа

Отборът на света със сериозен аванс пред Европа

  • 21 сеп 2025 | 10:57
  • 497
  • 0
Отборът на света със сериозен аванс пред Европа

Отборът на света направи обрат и поведе убедително срещу Отбор Европа след втория ден на тенис турнира "Лейвър къп", който се провежда в Сан Франциско.

Сборният тим на света изоставаше след първия ден с 1:3, но успя да обърне след четири победи във втория ден - на Тейлър Фриц над Карлос Алкарас, на Франсиско Серундоло над Холгер Руне и на Алекс Де Минор над Александър Зверев над сингъл.  На двойки победата също бе за световния тим, който води с 9:3 след втория ден на турнира.

Фриц направи пробив за преднина от 3:1 в първия сет, който приключи с 6:3, а във втория бе още по-убедителен и след нови два пробива спечели с 6:2 срещу световния номер 1 Карлос Алкарас.

Преди това аржентинецът Франсиско Серундоло победи Холгер Руне с 6:3, 7:6(5), а Де Минор се наложи над Зверев с 6:1, 6:4.

В мача на двойки, последен за деня, тимът на Европа претърпя нова загуба след като Каспер Рууд и Руне отстъпиха на Алекс Де Минор и Алекс Микелсен с 3:6, 4:6.

Ежегодният мъжки отборен турнир се печели от отбора, който пръв събере 13 точки от общо 24 в рамките на три дни.

Отборите получават по една точка за всяка победа в първия ден и две точки за победи във втория ден, като залогът се увеличава с три точки за победа в последния ден от състезанието.

Европа има пет трофея от предишните седем издания на Купа "Лейвър" (2017, 2018, 2019, 2021, 2024), а светът - два (2022, 2023).

Следвай ни:

Още от Тенис

САЩ победи Великобритания е на финал на "Били Джийн Кинг Къп" при дамите

САЩ победи Великобритания е на финал на "Били Джийн Кинг Къп" при дамите

  • 20 сеп 2025 | 18:15
  • 954
  • 0
Рапър се извини, че нарече Яник Синер „италианец с акцент на Хитлер“

Рапър се извини, че нарече Яник Синер „италианец с акцент на Хитлер“

  • 20 сеп 2025 | 17:08
  • 968
  • 0
Ясни са четвъртфиналистите в Китай

Ясни са четвъртфиналистите в Китай

  • 20 сеп 2025 | 15:59
  • 1049
  • 0
Швьонтек е на финал в Сеул

Швьонтек е на финал в Сеул

  • 20 сеп 2025 | 15:13
  • 968
  • 0
Янева спечели българския полуфинал в Пазарджик

Янева спечели българския полуфинал в Пазарджик

  • 20 сеп 2025 | 14:13
  • 1227
  • 0
Контрастни емоции за Медведев и Рубльов в Китай

Контрастни емоции за Медведев и Рубльов в Китай

  • 20 сеп 2025 | 13:39
  • 1260
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?

Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?

  • 21 сеп 2025 | 07:33
  • 2454
  • 33
Септември и Ботев (Пловдив) ще пробват да се свестят малко

Септември и Ботев (Пловдив) ще пробват да се свестят малко

  • 21 сеп 2025 | 07:48
  • 2492
  • 3
Верстапен е големият фаворит, но в Баку сме виждали какво ли не

Верстапен е големият фаворит, но в Баку сме виждали какво ли не

  • 21 сеп 2025 | 08:00
  • 4722
  • 0
Нико Петров: Абсолютен прагматизъм от двамата треньори доведе до нулевото равенство между Левски и Лудогорец

Нико Петров: Абсолютен прагматизъм от двамата треньори доведе до нулевото равенство между Левски и Лудогорец

  • 21 сеп 2025 | 09:00
  • 2885
  • 2
Рилски спортист стартира с изявите на Европейската сцена

Рилски спортист стартира с изявите на Европейската сцена

  • 21 сеп 2025 | 07:26
  • 3769
  • 1
ЦСКА 1948 разпиля Локомотив (Пд), Диало отново впечатли

ЦСКА 1948 разпиля Локомотив (Пд), Диало отново впечатли

  • 20 сеп 2025 | 21:19
  • 44209
  • 85